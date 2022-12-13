Для самых активных тюменских «серебряных» волонтеров пройдет оздоровительная смена

С 15 по 27 декабря в Центре оздоровления и реабилитации «Красная гвоздика» пройдет оздоровительная смена для волонтеров региона возраста 55+. Участие в смене примут 65 «серебряных» добровольцев со всего региона, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Такая мера поддержки станет постоянным видом мотивации для «серебряных» волонтеров Тюменской области. Участниками заезда станут волонтеры, отработавшие 300 часов за календарный год, свой опыт они подтвердили волонтерскими книжками. В течение двух недель помимо оздоровительных процедур для волонтеров пройдут психологические тренинги, обучение в игровом формате, мастер-классы, квесты и развлекательные мероприятия. Штаб-квартира «серебряного» добровольчества является лидером формирования движения добровольчества среди жителей Тюменской области в возрасте 55+. Проект соответствует основным направлениям регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», который является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества, продолжительности жизни, решения социально-демографических проблем в России.