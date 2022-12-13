Дети с нарушением слуха смогу посмотреть новогодние мультфильмы на жестовом языке

Взрослые и дети с нарушениями слуха в новогодние праздники смогут встретиться с любимыми экранными героями: медвежонком Умкой, Чебурашкой и его другом крокодилом Геной, а также узнать о новых приключениях жителей Простоквашино — кота Матроскина и Шарика, дяди Федора, его сестры Веры Павловны и ее друга Тама-Тамы.