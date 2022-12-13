nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Большунов продолжает побеждать на Кубке России

Сегодня, 17:58
Фото: pxhere.com
Лыжник Александр Большунов одержал очередную победу на этапе Кубка России в Чусовом.

Отмечается, что во вторник, 13 декабря, спортсмен оказался сильнее всех в гонке преследования «классикой». Дистанция составила десять километров, и трехкратный олимпионик преодолел ее без видимого труда, оставив конкурентов далеко за спиной. Ближайшему из них — Илье Семикову он привез почти минуту. Об этом сообщает «Советский спорт».

Добавим, что соревнования по-прежнему не показывает ни один спортивный канал или стриминговая платформа. Президент ФЛГР Елена Вяльбе отказывается комментировать происходящее, ссылаясь на «Телеспорт», которому федерация продала права. Сам вещатель ссылается на технические трудности. О проблеме уже не раз высказывались Дмитрий Губерниев, Вероника Степанова и сегодняшний триумфатор Большунов.

Подпишитесь
Топ-100 богатых людей Тюменской области 2022
Вчера, 09:39
Суд. «Крови было много»: показания свидетелей по делу полицейского, стрелявшего в человека
Сегодня, 06:43
Трассу М-12 до Тюмени построят до конца 2024 года
Сегодня, 12:31
В Тюмени неотложная помощь переходит на усиленный режим работы из-за ОРВИ
Сегодня, 11:21
Под Новый год цены на авиабилеты в Тюмени вырастут в 2-3 раза
Сегодня, 11:05
Причиной эвакуации в школах Тобольска и Ишима стали сообщения о минировании
Сегодня, 05:37