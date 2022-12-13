Большунов продолжает побеждать на Кубке России

Отмечается, что во вторник, 13 декабря, спортсмен оказался сильнее всех в гонке преследования «классикой». Дистанция составила десять километров, и трехкратный олимпионик преодолел ее без видимого труда, оставив конкурентов далеко за спиной. Ближайшему из них — Илье Семикову он привез почти минуту. Об этом сообщает «Советский спорт».