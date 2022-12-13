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Александр Моор: Тюменская область уверенно отвечает на вызовы времени

13 декабря 12:21
Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
Тюменская область уверенно и спокойно отвечает на вызовы времени. Об этом заявил глава Тюменской области, подводя итоги очередных Губернаторских чтений, которые прошли в онлайн-формате 13 декабря.

Александр Моор отметил, что большинство экономических и социальных программ и проектов, которые реализуются в Тюменской области на протяжении многих лет, адекватны текущей геополитической и макроэкономической ситуации, хотя и требуют определенной корректировки с учетом новых вызовов.

В мероприятии также принял участие член-корреспондент Российской академии наук, доктор экономических наук, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. Эксперт зачитал доклад на тему «Возможности роста российской экономики в условиях геополитических ограничений». В своем выступлении он обратил особое внимание на развитие импортозамещения и достижение технологической независимости в такой важной для региональной экономики отрасли, как нефтегазовый сервис.

«Мы имеем хорошую научную базу в виде исследовательских центров крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний. Уже несколько лет реализуем проект „Нефтегазовый кластер“, в который входят предприятия более чем из пятнадцати регионов страны. Они объединяют свои возможности и усилия для решения технологических задач, которые стоят сегодня перед нефтегазовой отраслью. Сегодня эти вызовы в первую очередь связаны с импортозамещением — обеспечением технологической независимости», — прокомментировал губернатор.

Также он подчеркнул, что ключевой эффект развития экономики — социальный, а это значит рост благосостояния и повышение качества жизни людей.

«Доклад вызывает чувство спокойствия и уверенности. По большому счету все, что мы делали в Тюменской области за последние 10–20 лет, в определенном смысле укладывается в те подходы, о которых сегодня говорилось», — подытожил губернатор.

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