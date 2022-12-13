Александр Моор: Тюменская область уверенно отвечает на вызовы времени

«Мы имеем хорошую научную базу в виде исследовательских центров крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний. Уже несколько лет реализуем проект „Нефтегазовый кластер“, в который входят предприятия более чем из пятнадцати регионов страны. Они объединяют свои возможности и усилия для решения технологических задач, которые стоят сегодня перед нефтегазовой отраслью. Сегодня эти вызовы в первую очередь связаны с импортозамещением — обеспечением технологической независимости», — прокомментировал губернатор.