Александр Моор: Тюменская область уверенно отвечает на вызовы времени

Александр Моор отметил, что большинство экономических и социальных программ и проектов, которые реализуются в Тюменской области на протяжении многих лет, адекватны текущей геополитической и макроэкономической ситуации, хотя и требуют определенной корректировки с учетом новых вызовов.
В мероприятии также принял участие член-корреспондент Российской академии наук, доктор экономических наук, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. Эксперт зачитал доклад на тему «Возможности роста российской экономики в условиях геополитических ограничений». В своем выступлении он обратил особое внимание на развитие импортозамещения и достижение технологической независимости в такой важной для региональной экономики отрасли, как нефтегазовый сервис.
«Мы имеем хорошую научную базу в виде исследовательских центров крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний. Уже несколько лет реализуем проект „Нефтегазовый кластер“, в который входят предприятия более чем из пятнадцати регионов страны. Они объединяют свои возможности и усилия для решения технологических задач, которые стоят сегодня перед нефтегазовой отраслью. Сегодня эти вызовы в первую очередь связаны с импортозамещением — обеспечением технологической независимости», — прокомментировал губернатор.
Также он подчеркнул, что ключевой эффект развития экономики — социальный, а это значит рост благосостояния и повышение качества жизни людей.
«Доклад вызывает чувство спокойствия и уверенности. По большому счету все, что мы делали в Тюменской области за последние 10–20 лет, в определенном смысле укладывается в те подходы, о которых сегодня говорилось», — подытожил губернатор.