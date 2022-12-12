Жители Тюмени не хотят платить за платные парковки по 5 тысяч рублей в месяц

«Работаю в районе улиц Кирова, Симакова, Володарского, везде натыкали знаки которые пока чёрными пакетами закрыты о платной парковке! Мы уже ищем новый офис потому, что за один авто в месяц эта парковка обойдётся в 5-6 тысяч рублей», - отмечает подписчик паблика «ЧС Тюмень».
Эта тема собрала 88 комментариев тюменцев. Многие горожане не стали сочувствовать офисным работникам.
«Все дворы в центре уже давно закрыты. А офисные работники, которые занимают парковку на весь день, очень раздражают», - сообщила Ирина К.
Горожане заметили, что платные парковки уже на многих центральных улицах города. Их цель «якобы уменьшить количество транспорта и пробок». Но по факту заторы в Тюмени стали ещё больше.
Ранее «Наш город» сообщал, что парковки на улице Дзержинского создают пробки на Республики.