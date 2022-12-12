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Жители Тюмени не хотят платить за платные парковки по 5 тысяч рублей в месяц

Сегодня, 14:50
Фото: 1MI

Тюменцы не хотят платить по 5 тысяч рублей в месяц за платные парковки в центре

В паблике «ЧС Тюмень» горожане десятки горожан обсудили ситуацию с платными парковками в центре областной столицы. Большинство высказались за ограничения, но многих смущает стоимость стоянки машин.
«Работаю в районе улиц Кирова, Симакова, Володарского, везде натыкали знаки которые пока чёрными пакетами закрыты о платной парковке! Мы уже ищем новый офис потому, что за один авто в месяц эта парковка обойдётся в 5-6 тысяч рублей», - отмечает подписчик паблика «ЧС Тюмень».

Эта тема собрала 88 комментариев тюменцев. Многие горожане не стали сочувствовать офисным работникам.

«Все дворы в центре уже давно закрыты. А офисные работники, которые занимают парковку на весь день, очень раздражают», - сообщила Ирина К.

Горожане заметили, что платные парковки уже на многих центральных улицах города. Их цель «якобы уменьшить количество транспорта и пробок». Но по факту заторы в Тюмени стали ещё больше.

Ранее «Наш город» сообщал, что парковки на улице Дзержинского создают пробки на Республики.

Парковка на улице Дзержинского вызывает пробки на Республики в центре Тюмени
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#Общество#Новости тюмени#Дороги#Экономика#ГИБДД#Водители#Погода#Дорожные пробки#Александр Мязин
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