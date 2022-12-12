За незаконную вырубку лесов тюменцев будут штрафовать на сумму до 300 000 рублей

В ведомстве гражданам напомнили, что самостоятельно срубать деревья и срезать ветки строго запрещается. За это предусмотрены не только крупные штрафы, но и уголовная ответственность. Так, обычных граждан могут наказать на сумму в размере 3000-4000 рублей, а юридические организации должны будут заплатить уже 200 000-300 000 рублей. Если же ущерб превысит 5000 рублей, за это будут судить, согласно УК РФ.