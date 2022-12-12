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За незаконную вырубку лесов тюменцев будут штрафовать на сумму до 300 000 рублей

Сегодня, 07:02
Фото: 1MI

В Тюменской области начинается предновогоднее патрулирование лесов

С 14 декабря в нашем регионе начнется патрулирование лесов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В ведомстве гражданам напомнили, что самостоятельно срубать деревья и срезать ветки строго запрещается. За это предусмотрены не только крупные штрафы, но и уголовная ответственность. Так, обычных граждан могут наказать на сумму в размере 3000-4000 рублей, а юридические организации должны будут заплатить уже 200 000-300 000 рублей. Если же ущерб превысит 5000 рублей, за это будут судить, согласно УК РФ.

«Право заготавливать деревья для новогодних праздников принадлежит арендаторам лесных участков, а также лесничествам по результатам аукционов по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений»,  — пишет пресс-служба правительства региона.

Тюменцам рекомендуют покупать новогодние ёлки на базаре, где продавцы смогут пробить для них чек и предъявить документы на заготовку и провоз.

С начала года в Тюменской области лесными инспекторами было проведено свыше 6300 патрулирований.

Ранее «Наш город» писал, что в нашем регионе привлекли к уголовной ответственности и заставили выплатить крупную сумму за нанесённый лесу ущерб двух злоумышленников.

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#Елена Чебоксарова#Лесные пожары#Административная ответственность#Уголовная ответственность#Дерево#Незаконная рубка
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