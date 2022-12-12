За неделю в Тюменской области произошло 45 пожаров

Также горожан призвали не забывать об ответственности. Главной причиной возникновения огня за минувшие дни стало нарушение правил устройства и эксплуатации печи. Виновные лица понесут наказание: от штрафа до лишения свободы, в зависимости от характера нарушения и его последствий.