За неделю в Тюменской области произошло 45 пожаров

«Уважаемые жители и гости Тюменской области, соблюдайте правила пожарной безопасности. При обнаружении пожара или признаков горения — незамедлительно сообщите об этом по телефонам вызова экстренных служб 112», — напомнили местным жителям в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.
Также горожан призвали не забывать об ответственности. Главной причиной возникновения огня за минувшие дни стало нарушение правил устройства и эксплуатации печи. Виновные лица понесут наказание: от штрафа до лишения свободы, в зависимости от характера нарушения и его последствий.
Ранее «Наш город» писал, что за текущий год пожары в Тюменской области унесли 107 жизней.