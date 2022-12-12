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За неделю в Тюменской области произошло 45 пожаров

Сегодня, 03:52
Фото: 1MI

На прошлой неделе в Тюменской области зарегистрировано 45 пожаров

8 раз спасатели выезжали на тушение пожара, 4 раза – на ликвидацию ДТП. 7 человек получили травмы, сообщили в Противопожарной службе ТО.

 

«Уважаемые жители и гости Тюменской области, соблюдайте правила пожарной безопасности. При обнаружении пожара или признаков горения — незамедлительно сообщите об этом по телефонам вызова экстренных служб 112», — напомнили местным жителям в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

Также горожан призвали не забывать об ответственности. Главной причиной возникновения огня за минувшие дни стало нарушение правил устройства и эксплуатации печи. Виновные лица понесут наказание: от штрафа до лишения свободы, в зависимости от характера нарушения и его последствий.

Ранее «Наш город» писал, что за текущий год пожары в Тюменской области унесли 107 жизней.

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#Елена Чебоксарова#Пожарные#Жертвы пожара#Уголовная ответственность#Административная ответственность#Предупреждение
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