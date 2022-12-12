Выходные в Тюмени выдались очень снежными

Сегодня ночью снег убирали 435 единиц специализированной техники, а также было задействовано свыше 718 дорожных рабочих машин.
После осадков специалисты расчищают проезжую часть в течение трех часов. Чуть больше времени — 6 часов дается на уборку дорог, имеющих меньшую степень загрузки. После того, как осадки прекратятся, у дорожных служб есть от 4 до 6 часов на ликвидацию всех последствий снегопада. Но так как снег еще идет, то, конечно, на дорогах он будет. Поэтому допускается его наличие и на проезжей части, и на тротуарах», — рассказал главный специалист комитета текущего содержания улично-дорожной сети городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Градовский.
Сегодня днём в Центральном округе дороги расчищали 88 специальных и 130 рабочих машин. Уборка проводилась не только на улицах Республики, Мориса Тореза, но и на Елецкой, Елизарова, Дружбы, а также в районе отдалённого ЦАО.
В настоящее время ведутся работы по очистке от снега территорий Ленинского административного округа. На многих улицах уже наведён порядок.
Утром «Наш город» писал, что из-за сильного снегопада на дорогах образовались большие пробки.