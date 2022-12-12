Выходные в Тюмени выдались очень снежными

Сегодня днём в Центральном округе дороги расчищали 88 специальных и 130 рабочих машин. Уборка проводилась не только на улицах Республики, Мориса Тореза, но и на Елецкой, Елизарова, Дружбы, а также в районе отдалённого ЦАО.