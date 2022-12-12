Время на прием заявок в премии «Агроинвестор года — 2022» продлили

Участники получили возможность это сделать до 26 декабря 2022 года. Большое число предприятий АПК страны, крестьянско-фермерских хозяйств и градообразующих предприятий, уже оформили заявления на участие в конкурсе.
В 2022 году премия стала настолько популярной, что оргкомитет решил расширить срок приема заявлений. Все заявки требуют внимательной подготовки и проверки экспертным советом премии. Увеличение времени на подачу и рассмотрение поможет выполнить все требования для включения в список номинантов. Об этом сообщили newsnn.
Заявку можно оформить в таких номинациях: «Топ-менеджер года», «Запуск года», «Инновация года», «Экспортер года», «Надежный поставщик зерна», «Социально ответственная инициатива».
Совет экспертов премии и редакция «Агроинвестора» проанализируют успешные практики, проекты представителей агроотрасли по итогам деятельности в этом году. Премия позволит обнародовать имена талантливых бизнесменов, инвесторов и общественных деятелей, которые трудятся на благо страны. Их профессионализм вносит вклад в развитие предпринимательской среды.
13 января 2023 года можно будет ознакомиться с шорт-листом премии. Партнерами премии «Агроинвестор года — 2022» выступили «Деметра-Холдинг» и АККОР. Информационным партнером стал медиахолдинг 1MI.