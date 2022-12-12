nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Время на прием заявок в премии «Агроинвестор года — 2022» продлили

Сегодня, 18:40
Журнал «Агроинвестор» продлевает время для оформления заявок на участие в III ежегодной национальной премии «Агроинвестор года — 2022».

Участники получили возможность это сделать до 26 декабря 2022 года. Большое число предприятий АПК страны, крестьянско-фермерских хозяйств и градообразующих предприятий, уже оформили заявления на участие в конкурсе.

В 2022 году премия стала настолько популярной, что оргкомитет решил расширить срок приема заявлений. Все заявки требуют внимательной подготовки и проверки экспертным советом премии. Увеличение времени на подачу и рассмотрение поможет выполнить все требования для включения в список номинантов. Об этом сообщили newsnn.

Заявку можно оформить в таких номинациях: «Топ-менеджер года», «Запуск года», «Инновация года», «Экспортер года», «Надежный поставщик зерна», «Социально ответственная инициатива».

Совет экспертов премии и редакция «Агроинвестора» проанализируют успешные практики, проекты представителей агроотрасли по итогам деятельности в этом году. Премия позволит обнародовать имена талантливых бизнесменов, инвесторов и общественных деятелей, которые трудятся на благо страны. Их профессионализм вносит вклад в развитие предпринимательской среды.

13 января 2023 года можно будет ознакомиться с шорт-листом премии. Партнерами премии «Агроинвестор года — 2022» выступили «Деметра-Холдинг» и АККОР. Информационным партнером стал медиахолдинг 1MI.

Подпишитесь
Топ-100 богатых людей Тюменской области 2022
Сегодня, 09:39
В Тюмени с 2023 года проезд в автобусах подорожает до 30 рублей
Сегодня, 10:32
ТОП-5 самых богатых женщин Тюменской области
Сегодня, 12:01
В Тюмени прошло заседание суда по делу о хищении 560 млн рублей из банка
Сегодня, 12:39
Самыми богатыми людьми Тюменской области стали строители
Сегодня, 11:07
Очередной снегопад ждет жителей Тюмени с 17 по 18 декабря
Сегодня, 12:23