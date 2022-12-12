Время на прием заявок в премии «Агроинвестор года — 2022» продлили

В 2022 году премия стала настолько популярной, что оргкомитет решил расширить срок приема заявлений. Все заявки требуют внимательной подготовки и проверки экспертным советом премии. Увеличение времени на подачу и рассмотрение поможет выполнить все требования для включения в список номинантов. Об этом сообщили newsnn.