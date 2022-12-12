Воробьев: Дети кадровых военных МО освобождаются от оплаты детского сада

Как рассказал губернатор МО Андрей Воробьев, в Подмосковье есть множество воинских подразделений. Жители региона, являющиеся главами семейств, выполняют служебный долг. В качестве мер поддержки военнослужащих согласован ряд мероприятий по выплатам, обмундированию. Такие решения приняты в связи с тем, что во время встреч с женами офицеров выяснилось: положенные семьям мобилизованных льготы на детский сад, питание в учебных учреждениях, кружки не предоставляются кадровым военным. В настоящее время ситуация исправлена. Все семьи военнослужащих получили возможность воспользоваться дополнительной заботой и помощью. Об этом сообщили newizv.