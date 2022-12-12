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Воробьев: Дети кадровых военных МО освобождаются от оплаты детского сада

Сегодня, 18:22
Фото: Пресс-служба Правительства МО
Льготы, которые предоставляются семьям мобилизованных и добровольцев, отныне полагаются и кадровым военным, но при условии, что служащий по контракту или от Росгвардии, его супруга и дети должны иметь регистрацию в Московской области.

Как рассказал губернатор МО Андрей Воробьев, в Подмосковье есть множество воинских подразделений. Жители региона, являющиеся главами семейств, выполняют служебный долг. В качестве мер поддержки военнослужащих согласован ряд мероприятий по выплатам, обмундированию. Такие решения приняты в связи с тем, что во время встреч с женами офицеров выяснилось: положенные семьям мобилизованных льготы на детский сад, питание в учебных учреждениях, кружки не предоставляются кадровым военным. В настоящее время ситуация исправлена. Все семьи военнослужащих получили возможность воспользоваться дополнительной заботой и помощью. Об этом сообщили newizv.

Дети кадровых военных будут бесплатно питаться в школах, они могут свободно посещать кружки, секции, группы продленного дня. Родители детей младшего возраста освобождаются от оплаты детского сада. Они также могут рассчитывать на внеочередное зачисление. Студентам колледжей из МО не нужно будет оплачивать обеды.

Кроме всего прочего, родные военных, отправившихся в зону СВО, могут получить поддержку в одном из 60 центров помощи семьям мобилизованных. Выбрать подходящий центр можно здесь. Они принимают обратившихся во всех муниципалитетах Подмосковья.

В центрах предлагают услуги социальные работники, психологи, юристы, волонтеры. Они оказывают психологическую и юридическую помощь, проводят консультации и помогают оформить нужные документы. Помимо этого, они помогают с устройством ребенка в детский сад без очереди, объясняют, какие есть меры поддержки и как семьи их могут получить.

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