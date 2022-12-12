В Уватском районе диспансеризацию прошли коренные малочисленные народы Севера

По результатам обследования, было принято решение госпитализировать трех человек. Один пациент с сахарным диабетом, другого с последствиями перенесенного инсульта, в плановом порядке доставили в больницу Увата. Экстренно туда же привезли женщину с внебольничной пневмонией.