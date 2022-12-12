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В Уватском районе диспансеризацию прошли коренные малочисленные народы Севера

12 декабря 12:54
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области
В течение двух дней в отдаленных территориях Уватского района работала выездная медицинская бригада Областной больницы № 20. За это время специалисты обследовали 18 взрослых и двоих детей до полутора лет, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Выездная диспансеризация для представителей КМНС, проживающих на территории Тюменской области, проводится ежегодно. К местам их проживания медиков доставляют воздушным транспортом, так как другим транспортом к ним не добраться.

На этот раз в выездной бригаде работали три медработника: врач общей практики, процедурная медицинская сестра и медсестра функциональной диагностики. Они провели диспансеризацию жителей пяти деревень.

Каждый пациент был осмотрен врачом общей практики и имел возможность пройти комплексное обследование: забор крови, выполнена электрокардиограмма сердца, измерено артериальное и внутриглазное давление. По словам специалистов, чаще всего коренные народы Севера страдают заболеваниями желудочно-кишечного тракта, суставов и кариесом.

По результатам обследования, было принято решение госпитализировать трех человек. Один пациент с сахарным диабетом, другого с последствиями перенесенного инсульта, в плановом порядке доставили в больницу Увата. Экстренно туда же привезли женщину с внебольничной пневмонией.

Отметим, доступность и качество медицинского обслуживания заложены в областную программу «Развитие первичной медико-санитарной помощи». Ее цель — повысить охват  профилактическими медицинскими осмотрами до 1,126 млн человек ежегодно. В настоящее время диспансеризацию можно пройти в любой поликлинике или ФАПе.

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