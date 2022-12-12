В Тюменской области ожидаются сбои в работе радио и телевидения с 20 по 28 декабря

В Тюмени 21 декабря временно прекратит вещание одна из радиостанций (с 8 до 12 часов). 23 числа профилактика коснется жителей Викулосвкого района (ТВ). В Сорокинском районе сбои возможны 28 декабря с 11 до 17 часов.