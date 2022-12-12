В Тюменской области ожидаются сбои в работе радио и телевидения с 20 по 28 декабря

20 декабря ТВ-сингнал может пропадать у жителей Бердюжского района.
«Профилактические работы проведут с 20 по 28 декабря», - отмечает информцентр правительства Тюменской области.
В Тюмени 21 декабря временно прекратит вещание одна из радиостанций (с 8 до 12 часов). 23 числа профилактика коснется жителей Викулосвкого района (ТВ). В Сорокинском районе сбои возможны 28 декабря с 11 до 17 часов.
Ранее «Наш город» сообщал, что в последний раз профилактические работы работы проводились с 4 по 27 октября.