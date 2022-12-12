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В Тюменской области ожидаются сбои в работе радио и телевидения с 20 по 28 декабря

Сегодня, 10:48
Фото: 1MI

В Тюменской области ожидаются перебои в работе ТВ и радио с 20 по 28 декабря

С 20 по 28 декабря в Тюменской области проведут профилактику на радиотелевизионных станциях. Может пропасть радиосигнал. В некоторых районах отключат телевидение, сообщает информцентр правительства Тюменской области.

20 декабря ТВ-сингнал может пропадать у жителей Бердюжского района.

«Профилактические работы проведут с 20 по 28 декабря», - отмечает информцентр правительства Тюменской области.

В Тюмени 21 декабря временно прекратит вещание одна из радиостанций (с 8 до 12 часов). 23 числа профилактика коснется жителей Викулосвкого района (ТВ). В Сорокинском районе сбои возможны 28 декабря с 11 до 17 часов.

Ранее «Наш город» сообщал, что в последний раз профилактические работы работы проводились с 4 по 27 октября.

Телевидение в Тюменской области будет работать с перерывами с 4 по 27 октября
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#Общество#Новости тюмени#Жалобы#Радио#Профилактика#Администрация Тюменского района#Александр Мязин
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