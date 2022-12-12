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В Тюменской области чиновника поймали на употреблении наркотиков

Сегодня, 08:10
Фото: nashgorod.ru

В Тюменской области чиновника поймали на употреблении наркотиков

Викуловский районный суд признал начальника управления социальной защиты населения и члена партии «Единая Россия» Артема Голдышева виновным в употреблении наркотиков.
«Было установлено, что Голдышев А.С. употребил наркотическое вещество без назначения врача, что подтверждается медицинским освидетельствованием в ГБУЗ ТО „Областной наркологический диспансер“. В биологическом объекте Голдышева А.С. обнаружено содержание наркотических веществ — мефедрон,  тетрагидроканнабиноловая кислота», — говорится в заключении суда.

Источник «Нашего города» сообщает, что в конце сентября 2022 года Артем Сергеевич Голдышев с товарищем Алексеем Суечевым отправился в Тюмень покупать новый автомобиль.

Вскоре после поездки Викуловский районный суд признал Голдышева А. С. виновным в употреблении наркотиков. Доказано, что 30 сентября мужчина был пойман в состоянии наркотического опьянения, что подтверждает медицинская экспертиза.

Фото: Социальные сети Артема Голдышева

Чиновника признали виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.9 КоАП РФ. Ему был назначен штраф в размере 4 тысяч рублей. Уголовное производство по делу Суечева еще рассматривается. 

Настораживает, что Артем Голдышев, занимая пост начальника управления социальной защиты населения, выносит судьбоносные решения для жителей всего Викуловского района. Также он с коллегами регулярно поздравляет местных ветеранов. 

«Наш город» направил запросы в партию «Единая Россия» и в Департамент социального развития Тюменской области.

Фото: ЕДИНАЯ РОССИЯ Викулово ВК
#Алиса Вернер#Наркотики#Общество#Викулово#Происшествия#Наказание#Чиновник#Жалоба#Тюменская область
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