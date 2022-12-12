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В Тюмени прошло заседание суда по делу о хищении 560 млн рублей из банка

Сегодня, 12:39
Фото: тюменские суды

В Тюмени состоялось первое заседание в отношении подозреваемой в краже 560 млн рублей

В областной столице суд провёл первые слушания по уголовному делу в отношении Инессы Брандербург. По данным пресс-службы тюменских судов, бывшего заместителя председателя правления банка СБРР обвиняют в краже 561 млн рублей.

Преступление совершено группой лиц по предварительному сговору.

«В 2018 году Бранденбург похитила из хранилища банка более 561 миллионов рублей, которые с помощью подельника вынесла в спортивных сумках», - сообщили в пресс-службе тюменских судов.

В 2021 году Инессу Брандербург задержали в Испании Известно, что в досудебном порядке она добровольно возместила 1 млн рублей. Следующее заседание пройдёт 24 января.

Ранее «Наш город» сообщал, что 18 января 2019 года тюменский суд вынес приговор троим участникам группы, которые вынесли из банка 561 млн рублей. Они получили по 3 года колонии.

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#Общество#Новости тюмени#Уголовное дело#Прокуратура#Кража#Кража денег#Александр Мязин
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