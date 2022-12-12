В Тюмени прошло заседание суда по делу о хищении 560 млн рублей из банка

Преступление совершено группой лиц по предварительному сговору.
«В 2018 году Бранденбург похитила из хранилища банка более 561 миллионов рублей, которые с помощью подельника вынесла в спортивных сумках», - сообщили в пресс-службе тюменских судов.
В 2021 году Инессу Брандербург задержали в Испании Известно, что в досудебном порядке она добровольно возместила 1 млн рублей. Следующее заседание пройдёт 24 января.
Ранее «Наш город» сообщал, что 18 января 2019 года тюменский суд вынес приговор троим участникам группы, которые вынесли из банка 561 млн рублей. Они получили по 3 года колонии.