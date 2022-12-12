В Тюмени почтили Героев Отечества и выразили слова благодарности

Со сцены Владимир Шарпатов рассказал, как в августе 1995 года его воздушное судно было принудительно посажено на аэродром вблизи города Кандагар в Афганистане. Больше года экипаж оставался в плену у талибов, и в 1996 году смог совершить побег на своем же самолете. За героизм, мужество и стойкость, проявленные при освобождении, командир Владимир Шарпатов и штурман Газинур Хайруллин получили звание Героев России, остальные члены экипажа награждены орденом Мужества.