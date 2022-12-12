В Тюмени почтили Героев Отечества и выразили слова благодарности

Со сцены Владимир Шарпатов рассказал, как в августе 1995 года его воздушное судно было принудительно посажено на аэродром вблизи города Кандагар в Афганистане. Больше года экипаж оставался в плену у талибов, и в 1996 году смог совершить побег на своем же самолете. За героизм, мужество и стойкость, проявленные при освобождении, командир Владимир Шарпатов и штурман Газинур Хайруллин получили звание Героев России, остальные члены экипажа награждены орденом Мужества.
Заместитель председателя городской Думы Дмитрий Осипов отметил, что в Тюмени помнят и чтят прославленных земляков. Их именами названы улицы города, они увековечены на монументах и мемориальных табличках.
«Большая работа проводится в детских садах и школах, чтобы подрастающее поколение знало историю своего города и страны. В детсадах открываются уголки славы, отличники тюменских школ сидят за „Партами Героев“, на которых размещены портреты и сведения о жизни и подвигах воинов», — рассказал Дмитрий Осипов.
В разное время тюменцы проявляли героизм не только на полях боев, но и в тылу, подчеркнул председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный. В годы Великой Отечественной войны жители города вместе со всей страной лечили раненых, выпускали продукцию для фронта — заводы работали без перерыва в тяжелых условиях.
«Тюменский судостроительный завод был единственным в стране предприятием, на котором выпускали участвовавшие в боях торпедные катера. На этих катерах сражались 24 Героя Советского Союза. Коллективу завода — единственному из всех предприятий области — был вручен орден Отечественной войны I степени и присуждено Красное Знамя Государственного Комитета Обороны СССР. В 2021 году указом президента почетное звание «Город трудовой доблести присвоено нашей родной Тюмени», — сказал Евгений Заболотный.
В наше время памятный день Героев Отечества дополняется новыми смыслами. Тюменцы с честью выполняют воинский долг в зоне специальной военной операции. В июне 2022 года звание Героя России присвоено выпускнику ТВВИКУ Рустаму Сайфуллину.