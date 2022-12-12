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В Тюмени откроется ресурсный центр адаптации людей с инвалидностью и ОВЗ

12 декабря 11:31
Фото: Ресурсный центр адаптации инвалидов ТООО ВОИ
Тюменская областная организация Всероссийского общества инвалидов расширяет спектр оказания реабилитационных и абилитационных услуг жителям региона, имеющим инвалидность и их близким родственникам. О проекте «Ресурсный центр адаптации"рассказали в департаменте социального развития Тюменской области.

Новый проект поддержал Фонд президентских грантов. Стартовал он с курсов повышения квалификации «Основы консультирования и медиации», в которых принимают участие 30 равных консультантов из числа активистов областной организации ВОИ.
Равный консультант  — это консультант, который не только имеет опыт жизни с инвалидностью, профессионально обучен и оказывает информационную поддержку клиенту, но и является примером возможности вести активную полноценную жизнь.

Открытие Ресурсного центра адаптации инвалидов запланировано на первый квартал 2023 года. Услуги центра направлены на социально-бытовую и социально-средовую адаптации.

Важной частью деятельности по проекту станут встречи и консультации специалистов МСЭ, ФСС, здравоохранения, социальной защиты, занятости.

Уже сегодня у жителей Тюменской области с инвалидностью есть возможность бесплатно получить консультации по различным вопросам, в том числе юридическим, вопросам жизнедеятельности, а также воспользоваться услугами службы проката технических средств реабилитации.

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