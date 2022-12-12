В Тюмени откроется ресурсный центр адаптации людей с инвалидностью и ОВЗ

Новый проект поддержал Фонд президентских грантов. Стартовал он с курсов повышения квалификации «Основы консультирования и медиации», в которых принимают участие 30 равных консультантов из числа активистов областной организации ВОИ.

Равный консультант — это консультант, который не только имеет опыт жизни с инвалидностью, профессионально обучен и оказывает информационную поддержку клиенту, но и является примером возможности вести активную полноценную жизнь.



Открытие Ресурсного центра адаптации инвалидов запланировано на первый квартал 2023 года. Услуги центра направлены на социально-бытовую и социально-средовую адаптации.