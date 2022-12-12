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В Тюмени на основе данных с видеорегистраторов граждан оштрафовали 6 нарушителей ПДД

Сегодня, 12:05
Фото: ГИБДД

В Тюмени оштрафовали 6 нарушителей ПДД на основе данных с видеорегистраторов граждан

В пресс-службе ГИБДД 12 декабря сообщили, что за сутки привлекли к ответственности 6 нарушителей. Штрафы выписывали на основе данных с видеорегистраторов социально-активных жителей Тюмени.
«Две тюменки оштрафованы за нарушения требований дорожных знаков на перекрестке улиц Холодильной и Республики и на Т. Чаркова. Обе не заметили нужных знаков. За выезд на встречную полосу привлечены к ответственности 35-летний водитель «Рено» и 28-летний водитель «Киа» - оба торопились», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

На перекрестке улиц Малыгина и Холодильной 20-летний «бесправник» выехал на втречную полосу движения. Оштрафован водитель «Рено», он ехал «против шерсти» по улице с односторонним движением.

Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня в селе Мальково (Старотобольский тракт) корейский внедорожник въехал в дорожный знак.

Недалеко от Тюмени внедорожник влетел в дорожный знак из-за снегопада
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#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Дороги#ГИБДД#Водители#Прокуратура#Погода#Дорожные пробки#Александр Мязин
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