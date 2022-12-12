В Тюмени на основе данных с видеорегистраторов граждан оштрафовали 6 нарушителей ПДД

«Две тюменки оштрафованы за нарушения требований дорожных знаков на перекрестке улиц Холодильной и Республики и на Т. Чаркова. Обе не заметили нужных знаков. За выезд на встречную полосу привлечены к ответственности 35-летний водитель «Рено» и 28-летний водитель «Киа» - оба торопились», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.
На перекрестке улиц Малыгина и Холодильной 20-летний «бесправник» выехал на втречную полосу движения. Оштрафован водитель «Рено», он ехал «против шерсти» по улице с односторонним движением.
Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня в селе Мальково (Старотобольский тракт) корейский внедорожник въехал в дорожный знак.