В Тюмени на основе данных с видеорегистраторов граждан оштрафовали 6 нарушителей ПДД

В Тюмени оштрафовали 6 нарушителей ПДД на основе данных с видеорегистраторов граждан

В пресс-службе ГИБДД 12 декабря сообщили, что за сутки привлекли к ответственности 6 нарушителей. Штрафы выписывали на основе данных с видеорегистраторов социально-активных жителей Тюмени.