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В Тобольске у Красной площади сдают в аренду помещения за 1 млн рублей

Сегодня, 10:17
Фото: 2gis

За 1 млн рублей сдают в аренду помещения в «Гостином дворе» в Тобольске

На сайте торгов опубликовали лот на сдачу в аренду нежилых помещений в здании «Гостиного (Менового) двора» в Тобольске у Красной площади. Начальная цена составляет чуть менее 1 млн рублей.

Нежилые помещения располагаются на 1 этаже здания «Гостиного (Менового) двора» по адресу: Тобольск, Красная площадь № 2, строение 1. Их общая площадь составляет 42 квадратных метра.

Арендатор сможет использовать помещения для проведения выставок, мастер-классов, перфомансов. Здесь проведены инженерные коммуникации — отопление, водопровод, канализация, электричество, горячая вода.

Точная начальная цена равна 997 тысяч 920 рублей. Шаг аукциона — чуть менее 50 тысяч рублей. Предлагается взять помещения в аренду за 27,7 тысяч рублей в месяц.

В документах к лоту указано, что осмотр имущества проводят каждый вторник и четверг, начиная с даты публикации извещения о проведении аукциона. Арендодателем числится «Тюменское музейно-просветительское объединение».   
 
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