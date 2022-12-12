В Тобольске у Красной площади сдают в аренду помещения за 1 млн рублей

Нежилые помещения располагаются на 1 этаже здания «Гостиного (Менового) двора» по адресу: Тобольск, Красная площадь № 2, строение 1. Их общая площадь составляет 42 квадратных метра.
Арендатор сможет использовать помещения для проведения выставок, мастер-классов, перфомансов. Здесь проведены инженерные коммуникации — отопление, водопровод, канализация, электричество, горячая вода.
Точная начальная цена равна 997 тысяч 920 рублей. Шаг аукциона — чуть менее 50 тысяч рублей. Предлагается взять помещения в аренду за 27,7 тысяч рублей в месяц.
На прошлой неделе «Наш Город» рассказывал, что тюменские власти не смогли продать замок в Тюменском районе за 70 млн рублей. Заявку на покупку недостроя подал только один человек. Торги признали несостоявшимися.