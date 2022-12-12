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В Ишиме и Тобольске эвакуируют учеников школ

Сегодня, 06:42
Фото: Коллаж "Нашего Города"

В Ишиме и Тобольске проходит эвакуация школьников из учебных учреждений

Сегодня стало известно об эвакуациях в школах Ишима и Тобольска. Ребят экстренно выводят из зданий образовательных учреждений.

Жители Ишима в соцсетях сообщили об эвакуации учеников школ № 7, 8, 5. Но позже комментаторы уточнили, что проводят эвакуацию «всех школ» — № 1, 2, 4, 31,12 и другие. Горожане не понимают, с чем связано произошедшее, и пытаются через соцсети выяснить причину эвакуации. 

 

Также подписчики сообщают, что проходит эвакуация из школ Тобольска. Этот факт подтвердил источник «Нашего Города». 

Пока ни полиция, ни руководители профильных департаментов не смогли предоставить информацию о том, что стало причиной эвакуации. В департаментах образования Тюменской области и Тобольска проходят совещания, и получить ответ от ведомств можно будет только после их окончания. 

Массовая эвакуация школ произошла в Тюмени
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Подобный случай был в январе 2022 года в Тюмени - тогда прошла одна из самых массовых эвакуаций школ в областной столице. Причиной эвакуаций в тот раз были анонимные сообщения о возможном минировании зданий школ.

#Анна Доронина#Происшествия#Эвакуация#Тюменская область#Ученики#Школы#Дети
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