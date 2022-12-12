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В доме по Республики прорвало батарею

Сегодня, 04:43
Фото: 1MI

В жилом доме в центре Тюмени прорвало батарею

Вчера вечером по улице Республики, 133, затопило квартиру. Об этом появилось сообщение от подписчика в паблике «ЧС Тюмень».
«На улице Республики, 133 прорвало батарею при выходе из подъезда.
Постучали в дверь, мы вышли, думали пожар, а тут просто трубу прорвало. Зашли обратно. Мужчина сказал, что их уже едут спасать рабочие. Так мило стоял и сапожками воду из подъезда выгонял», — рассказал местный житель.

Из прикрепленной к посту видеозаписи можно увидеть, что в квартире образовалась большая лужа. Комментаторы отметили, что вид подъезда напомнил им настоящий хамам.

Дом обслуживает УК «Север». Ранее на нёё поступали жалобы по поводу капитального ремонта. В 2021 году жильцы отмечали, что работы были выполнены с ненадлежащим качеством.

Ранее «Наш город» писал, что в одной из квартир пятиэтажного дома на Тульской ночью случился пожар, в результате которого пострадал подросток.

 

Стали известны подробности ночного пожара на Тульской
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#Елена Чебоксарова#Потоп#Аварии коммунальных сетей#УК Север#Помощь пострадавшим
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