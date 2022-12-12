В 2022 году тюменская Школа программирования обучила более 300 специалистов

В этом году обучение в Школе программирования Тюменской области прошли более 300 специалистов. Все они были приглашены на выпускной вечер, который прошел 9 декабря, в пространстве коллективной работы «Точка кипения», сообщает пресс-служба регионального департамента информатизации.

На мероприятии присутствовали выпускники шести курсов: «Разработка web-сайтов», «Python-программирование для анализа данных», «Основы программирования на платформе „1С: Предприятие 8.3“», «Системное администрирование (базовый уровень)», «Основы веб-дизайна», «Python-программирование». Кроме поздравлений, выпускники получили ценную информацию от экспертов по дальнейшему трудоустройству и практические советы по работе от представителей тюменских ИТ-компаний, которые сотрудничают со Школой по принципу совместной подготовки кадров. «Мы видим, какой результат приносит совместная работа с ИТ-компаниями по подготовке кадров в Школе программирования. Это существенный вклад в формирование кадрового ИТ-потенциала в регионе, а также в поддержку ИТ-отрасли в целом. Компании нуждаются в новых подготовленных кадрах, которые желают работать и развиваться в цифровой среде на благо себя и региона. Мы со своей стороны готовы расширять направления обучения и создавать новые специализированные классы вместе с партнерами», — отметил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов. К слову, обучение в Школе бесплатное и сейчас идет запись на курсы: «Python-программирование: начальный уровень», «Программирование на языке С# для платформы NET Core (базовый курс)», «Разработка web-сайтов», «Системное администрирование (базовый уровень)» и «Основы веб-дизайна». Обучение начнется после Нового года. Напомним, Тюменская область в рамках дорожной карты «Нейротех» регионального проекта «Цифровые технологии» реализует комплексный подход по развитию направления «Нейротехнологии и искусственный интеллект». В том числе в регионе уделяется большое внимание подготовке кадров в этой сфере.