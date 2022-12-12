Тюменцы вновь жалуются на качество уборки снега

В группе «ЧС Тюмень» с раннего утра обсуждают работу городских спецслужб.
«Доброе утро! У нас в городе снег чистить не собираются? При Собянине, утром город всегда почищен был! А тут с каждым годом все хуже и хуже», — пишет тюменец.
По данным портала info.agt72.ru сейчас в четырех округах Тюмени работает 410 единиц спецтехники.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что глава городской администрации Руслан Кухарук поручил дорожным организациям усилить работы по очистке от снега центральных дорог, путепроводов и межквартальных проездов.