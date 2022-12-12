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Тюменцы вновь жалуются на качество уборки снега

Сегодня, 03:05
Фото: 1MI

Жители Тюмени недовольны уборкой снега в городе

Утром тюменцам вновь пришлось рассекать сугробы. Дорожные службы не справились со снегопадом, чем крайне огорчили жителей города.
Сюжет
Снег

В группе «ЧС Тюмень» с раннего утра обсуждают работу городских спецслужб.

«Доброе утро! У нас в городе снег чистить не собираются? При Собянине, утром город всегда почищен был! А тут с каждым годом все хуже и хуже», — пишет тюменец.

По данным портала info.agt72.ru  сейчас в четырех округах Тюмени работает 410 единиц спецтехники.

Завтра в Тюмени выпадет половина месячной нормы снега
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что глава городской администрации Руслан Кухарук поручил дорожным организациям усилить работы по очистке от снега центральных дорог, путепроводов и межквартальных проездов.

#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Водители#Снег#Уборка улиц#Уборка#Тюмень#Благоустройство#Руслан Кухарук#Тюменская область#Безопасность на дорогах
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