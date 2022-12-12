Тюменцы сообщают о больших сугробах на 50 лет Октября, Монтажников, Николая Федорова

«На дорогах каша! Это ужас! Ездить невозможно! Время обед, а техники почти нет», сообщает подписчик паблика «ЧП Тюмень ЧС».
Проблемы наблюдаются в районе улицы Республики.
«Утром ехала с пересадками с Николая Фёдорова до аэропорта Рощино. Так вот, чтобы с автобусной остановки «запрыгнуть» в автобус, это надо быть мастером спорта», - сообщила тюменца Людмила Г.
Стоит отметить, что сегодня в управе Калининского округа Тюмени было проведено совещание по ситуации на улицах. Было решено привлечь дополнительную технику для уборки снега.
Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня вечером пробки в городе составили 9 баллов.