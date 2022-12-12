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Тюменцы сообщают о больших сугробах на 50 лет Октября, Монтажников, Николая Федорова

Сегодня, 13:54
Фото: 1MI

Жители Тюмени сообщают о больших сугробах на 50 лет Октября и Монтажников

Жители областной столицы сообщают о больших сугробах на улицах 50 лет Октября, Монтажников, Николая Фёдорова и в районе Рощино. По данным подписчиков паблика «ЧП Тюмень ЧС», дорожники успели убрать в основном центральные улицы города.
Фото: Скрин "ЧП Тюмень ЧС"
«На дорогах каша! Это ужас! Ездить невозможно! Время обед, а техники почти нет», сообщает подписчик паблика «ЧП Тюмень ЧС».

Проблемы наблюдаются в районе улицы Республики.

«Утром ехала с пересадками с Николая Фёдорова до аэропорта Рощино. Так вот, чтобы с автобусной остановки «запрыгнуть» в автобус, это надо быть мастером спорта», - сообщила тюменца Людмила Г.

Стоит отметить, что сегодня в управе Калининского округа Тюмени было проведено совещание по ситуации на улицах. Было решено привлечь дополнительную технику для уборки снега.

Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня вечером пробки в городе составили 9 баллов.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Дороги#Водители#Жалобы#Дорожные пробки#Аварии#Деньги
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