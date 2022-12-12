Тюменский Центр «Семья» провел день консультаций для жителей Донбасса

Решение провести Единый день консультаций было принято, чтобы облегчить новоприбывшим процесс получения необходимой информации о возможностях жизнеустройства в нашем регионе.
В ходе единого дня консультаций самыми востребованными оказались услуги специалистов департамента труда и занятости населения Тюменской области, департамента здравоохранения Тюменской области, Пенсионного фонда РФ, центра мер социальной поддержки и других ведомств. Желающие также могли обратиться за психологической помощью, этой возможностью воспользовались два человека.
На сегодня в Тюменской области находятся 1,2 тысячи жителей ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей и Украины, самостоятельно прибывших в Тюменскую область и обратившихся за помощью в органы социальной защиты. Большая часть из них — пожилые люди, инвалиды, женщины, а также более 280 детей.
Отметим, правительство Тюменской области организовало для вынужденных переселенцев временные пункты размещения. Власти региона также содействуют беженцам в трудоустройстве и оформлении документов, получении пособий.