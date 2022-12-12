nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменский Центр «Семья» провел день консультаций для жителей Донбасса

12 декабря 12:01
Фото: Департамент социального развития Тюменской области
В региональном центре «Семья» 9 сентября прошел единый день консультаций для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области и Украины, прибывших в Тюменскую область. Мероприятие посетили 75 человек, сообщает региональный департамент социального развития.

Решение провести Единый день консультаций было принято, чтобы облегчить новоприбывшим процесс получения необходимой информации о возможностях жизнеустройства в нашем регионе.

В ходе единого дня консультаций самыми востребованными оказались услуги специалистов департамента труда и занятости населения Тюменской области, департамента здравоохранения Тюменской области, Пенсионного фонда РФ, центра мер социальной поддержки и других ведомств. Желающие также могли обратиться за психологической помощью, этой возможностью воспользовались два человека.

На сегодня в Тюменской области находятся 1,2 тысячи жителей ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей и Украины, самостоятельно прибывших в Тюменскую область и обратившихся за помощью в органы социальной защиты. Большая часть из них — пожилые люди, инвалиды, женщины, а также более 280 детей.

Отметим, правительство Тюменской области организовало для вынужденных переселенцев временные пункты размещения. Власти региона также содействуют беженцам в трудоустройстве и оформлении документов, получении пособий. 

 

 

Подпишитесь
Топ-100 богатых людей Тюменской области 2022
12 декабря 09:39
С 15 по 23 декабря все школы Тюмени переходят на дистант
14 декабря 11:00
Врач тюменца, больного СМА, продвигает интересы фармгигантов
Сегодня, 05:54
«Страна Девелопмент» первой в России ввела жилой дом по путинскому механизму
Сегодня, 08:11
Суд вынес приговор инвалиду за покушение на приятеля
Сегодня, 05:47
19 декабря на нескольких улицах отключат светофоры
Сегодня, 03:23