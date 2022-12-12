Тюменский Центр «Семья» провел день консультаций для жителей Донбасса

На сегодня в Тюменской области находятся 1,2 тысячи жителей ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей и Украины, самостоятельно прибывших в Тюменскую область и обратившихся за помощью в органы социальной защиты. Большая часть из них — пожилые люди, инвалиды, женщины, а также более 280 детей.