Тюменец нанес смертельную травму своей сожительнице

Ранее «Наш Город» писал, что в конце ноября текущего года 50-летний мужчина едва не задушил собутыльницу. Объясняя свое поведение, тюменец уточнил, что приревновал женщину. Горожанке удалось вырваться — она пыталась позвонить в полицию, но обвиняемый отобрал у нее телефон.