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Тюменец нанес смертельную травму своей сожительнице

Сегодня, 08:28
Фото: СУ СК России по Тюменской области

Жителя Ярковского района арестовали за причинение смертельных травм сожительнице

Мужчина, находясь в пьяном состоянии, ударил возлюбленную кулаком в лицо. Женщина упала и ударилась головой, а чуть позже скончалась. Горожанина уже взяли под стражу.

В декабре 2022 года 42-летний житель села Южаково в Ярковском районе поссорился с 65-летней сожительницей. Находясь в состоянии опьянения, мужчина ударил женщину.

«Последний удар был нанесен жительнице кулаком в лицо. Она упала и ударилась головой, а через время скончалась. Мужчина дал признательные показания о произошедшем», — сообщили в СУ СК по Тюменской области.

Тюменца взяли под стражу. Его обвиняют в совершении преступления — умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть человека. 

 

В Тюменской области пьяный мужчина пытался задушить женщину
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Ранее «Наш Город» писал, что в конце ноября текущего года 50-летний мужчина едва не задушил собутыльницу. Объясняя свое поведение, тюменец уточнил, что приревновал женщину. Горожанке удалось вырваться — она пыталась позвонить в полицию, но обвиняемый отобрал у нее телефон. 

#Уголовное дело#Тюменская область#Драки#Избиения#Анна Доронина
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