Тюменец нанес смертельную травму своей сожительнице

В декабре 2022 года 42-летний житель села Южаково в Ярковском районе поссорился с 65-летней сожительницей. Находясь в состоянии опьянения, мужчина ударил женщину.
«Последний удар был нанесен жительнице кулаком в лицо. Она упала и ударилась головой, а через время скончалась. Мужчина дал признательные показания о произошедшем», — сообщили в СУ СК по Тюменской области.
Тюменца взяли под стражу. Его обвиняют в совершении преступления — умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть человека.
Ранее «Наш Город» писал, что в конце ноября текущего года 50-летний мужчина едва не задушил собутыльницу. Объясняя свое поведение, тюменец уточнил, что приревновал женщину. Горожанке удалось вырваться — она пыталась позвонить в полицию, но обвиняемый отобрал у нее телефон.