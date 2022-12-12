«Траст»: Холдинг «РОСТАГРО» продан дороже стартовой цены на 4,3 млрд рублей

«На момент перехода к банку непрофильных активов „Траст“ в 2018 году бизнес ГК „РОСТАГРО“ был убыточным, несмотря на то, что она входила в топ-15 землевладельцев в стране по размеру земельного банка с земельным банком в 300 000 гектаров. За 4 года под управлением „Траста“ компания стала прибыльным агрохолдингом. По итогам 2021 года выручка ГК «РОСТАГРО» составила 5 млрд руб., EBIDTA — 2,7 млрд руб., рентабельность по EBIDTA — 54%. Сегодня это готовая структура, которая продолжит обеспечивать непрерывный производственный цикл и после сделки. Цена продажи компании соответствует нашим ожиданиям. ГК „РОСТАГРО“ — уже второй проданный актив из пула агропредприятий „Траста“, выставленных на продажу. В декабре также пройдут торги по продаже ГК „Здоровая ферма“», — прокомментировали в пресс-службе банка непрофильных активов.