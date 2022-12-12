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ТОП-5 самых богатых женщин Тюменской области

Сегодня, 12:01
Фото: 1MI

Стали известны имена самых богатых женщин Тюменской области.

«Наш город» составил рейтинг 100 самых богатых людей региона. Бизнес-леди Тюменской области утерли нос многим мужчинам, заняв высокие позиции в топе богатейших. Представляем ТОП-5 самых обеспеченных женщин Тюменской области в 2022 году.
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Тюмень

1 место — Срабян Лусине Овсеповна

Именно она стала самой богатой женщиной в Тюменской области по результатам нашего исследования. Она владеет активами 28 компаний, а также представляет армянскую диаспору региона.

Основной доход ей приносит сельское хозяйство, в частности предприятия холдинга «Арсиб», которые она делит с другими представителями диаспоры. 

В прошлом году она занимала третью строчку списка самых богатых бизнес-леди, но уходящий год прошел для нее успешно и позволил выбиться в лидеры. В общем рейтинге богатых женщина занимает 6 место.

Сумма активов Лусине Срабян составляет 4, 9 миллиарда рублей, выручка со всех компаний — 2,4 миллиарда, чистая прибыль составила 539 миллиона.

Топ богатых людей Тюменской области
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2 место — Низамова Елена Валериевна

Владеет группой компаний «ЭНКО» уже 11 лет. Низамова каждый год увеличивает прибыль, поднимаясь все выше в рейтинге самых богатых людей региона. В этом году плодотворная работа позволила ей подняться с 16 места на 9 в общем топе, а также с 5 на 2 в женском бизнес-зачете. 

Сумма активов — 1,7 миллиарда рублей, выручка — 2,6 миллиарда, чистая прибыль — 574 миллиона. 

3 место Нерсисян Вардитер Торгомовна

Она также является представителем армянской бизнес-диаспоры, зарабатывающей крупные суммы на сельском хозяйстве. В этом году она, как и дамы, расположившиеся на 1 и 2 местах, улучшила положение дел и увеличила доходы. Это позволило ей не только подняться в общем рейтинге, но и впервые попасть в топ бизнес-леди.

Сумма активов — 2,4 миллиарда рублей, выручка — 3,2 миллиарда рублей, чистая прибыль — 63 миллиона. 

4 место — Бояринцева Татьяна Александровна

В этом году она немного сдала позиции. Вероятно, дело в том, что бизнес она ведет с  Сергеем Тамилиным. Однако за последний год в вопросах нескольких компаний они почему-то перестали сотрудничать. Некоторые доли в компаниях, которые Бояринцева делила с компаньоном ушли другой леди — Александре Марьиной. И со 2 места богатых женщин она упала на четвертое. 

Сумма активов — 1,4 миллиарда рублей, выручка — 3,8 миллиарда, чистая прибыль — 61 миллион.

5 место — Степанян Мариам Самвеловна

Уже третья бизнесвумен из армянской диаспоры. Мариам Степанян также ведет аграрный бизнес. Основной доход ей приносит производство молока. Она совместно с коллегой — Вардитер Нерсисян вытеснила из топа богатых женщин Раису Щепелину и Раису Исак. Теперь сразу 3 девушки из «Арсиба» получили звание богатейших. 

Сумма активов — 1 миллиард рублей, выручка — 1,2 миллиарда, чистая прибыль — 161 миллион. 

#Общество#Новости тюмени#Экономика#Бюджеты#Богатые#Тюмень#Тюменская область#Алиса Вернер
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