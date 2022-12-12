ТОП-5 самых богатых женщин Тюменской области

В этом году она немного сдала позиции. Вероятно, дело в том, что бизнес она ведет с Сергеем Тамилиным. Однако за последний год в вопросах нескольких компаний они почему-то перестали сотрудничать. Некоторые доли в компаниях, которые Бояринцева делила с компаньоном ушли другой леди — Александре Марьиной. И со 2 места богатых женщин она упала на четвертое.