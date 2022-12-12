ТОП-5 самых богатых женщин Тюменской области

Именно она стала самой богатой женщиной в Тюменской области по результатам нашего исследования. Она владеет активами 28 компаний, а также представляет армянскую диаспору региона.
Основной доход ей приносит сельское хозяйство, в частности предприятия холдинга «Арсиб», которые она делит с другими представителями диаспоры.
В прошлом году она занимала третью строчку списка самых богатых бизнес-леди, но уходящий год прошел для нее успешно и позволил выбиться в лидеры. В общем рейтинге богатых женщина занимает 6 место.
Сумма активов Лусине Срабян составляет 4, 9 миллиарда рублей, выручка со всех компаний — 2,4 миллиарда, чистая прибыль составила 539 миллиона.
Владеет группой компаний «ЭНКО» уже 11 лет. Низамова каждый год увеличивает прибыль, поднимаясь все выше в рейтинге самых богатых людей региона. В этом году плодотворная работа позволила ей подняться с 16 места на 9 в общем топе, а также с 5 на 2 в женском бизнес-зачете.
Сумма активов — 1,7 миллиарда рублей, выручка — 2,6 миллиарда, чистая прибыль — 574 миллиона.
Она также является представителем армянской бизнес-диаспоры, зарабатывающей крупные суммы на сельском хозяйстве. В этом году она, как и дамы, расположившиеся на 1 и 2 местах, улучшила положение дел и увеличила доходы. Это позволило ей не только подняться в общем рейтинге, но и впервые попасть в топ бизнес-леди.
Сумма активов — 2,4 миллиарда рублей, выручка — 3,2 миллиарда рублей, чистая прибыль — 63 миллиона.
В этом году она немного сдала позиции. Вероятно, дело в том, что бизнес она ведет с Сергеем Тамилиным. Однако за последний год в вопросах нескольких компаний они почему-то перестали сотрудничать. Некоторые доли в компаниях, которые Бояринцева делила с компаньоном ушли другой леди — Александре Марьиной. И со 2 места богатых женщин она упала на четвертое.
Сумма активов — 1,4 миллиарда рублей, выручка — 3,8 миллиарда, чистая прибыль — 61 миллион.
Уже третья бизнесвумен из армянской диаспоры. Мариам Степанян также ведет аграрный бизнес. Основной доход ей приносит производство молока. Она совместно с коллегой — Вардитер Нерсисян вытеснила из топа богатых женщин Раису Щепелину и Раису Исак. Теперь сразу 3 девушки из «Арсиба» получили звание богатейших.
Сумма активов — 1 миллиард рублей, выручка — 1,2 миллиарда, чистая прибыль — 161 миллион.