ТОП-100 самых богатых тюменцев, из школ эвакуировали тысячи учеников, проезд 30 руб

На первом месте в нашем рейтинге Алексей Круковский (23 млрд рублей). За год его состояние увеличилось на миллиард. Круковский Алексей Николаевич - бывший депутат городской Думы, владелец бренда «Брусника», известного даже за пределами региона. Далее следует Вольфсон Михаил Геннадьевич - еще один известный в Тюмени строитель. Он владеет компаниями «ПСК Дом» и «Монолит». За год он прибавил 3,8 млрд, а общая сумма активов увеличилась до 11,4 млрд.