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ТОП-100 самых богатых тюменцев, из школ эвакуировали тысячи учеников, проезд 30 руб

Сегодня, 17:20
Фото: 1MI

Зз школ эвакуировали тысячи учеников, проезд 30 руб, ТОП-100 самых богатых тюменцев

В новом году проезд на автобусе в областной столице подорожает на 1 рубль. За разовую поездку в границах Тюмени придется заплатить 30 рублей наличными или 29 рублей по безналичному расчету.

В Тюмени с 1 января 2023 года подорожает проезд в общественном транспорте.

По данным «Тюменьгортранс» за границами города 1 тарифная зона будет стоить 8,5 рублей. Подобное повышение происходит уже несколько лет подряд. При этом в последнее время горожане часто жалуются на несоблюдение водителями городских маршрутов расписания. 

«Обещали одну пересадку сделать бесплатно. Где?», - отмечает тюменка Людмила П. в паблике «ЧС Тюмень».

В Тюменской области из школ экстренно эвакуировали шесть тысяч учеников.

Власти региона официально прокомментировали эвакуацию детей из школ в Ишиме и Тобольске. Причиной тому стали сообщения о возможном минировании учебных учреждений. В информцентре добавили, что здания осмотрят до конца дня. Уже 13 декабря школьники продолжать учиться в привычном режиме. В общей сложности эвакуировано 6000 учащихся и 608 человек персонала. Инцидент произошел рано утром в 1 смену.

ТОП-100 богатых людей Тюменской области.

Сегодня «Наш город» опубликовал рейтинг ТОП-100 самых состоятельных тюменцев. В материале использовались данные официальной отчетности за 2021 год. Стоит отметить, что лучше показатели оказались у тех, кто приспособился к существующей реальности и занял новые ниши. В материале не учитывались личное имущество, недвижимость и прочие активы, которые невозможно отследить.

На первом месте в нашем рейтинге Алексей Круковский (23 млрд рублей). За год его состояние увеличилось на миллиард. Круковский Алексей Николаевич - бывший депутат городской Думы, владелец бренда «Брусника», известного даже за пределами региона. Далее следует Вольфсон Михаил Геннадьевич - еще один известный в Тюмени строитель. Он владеет компаниями «ПСК Дом» и «Монолит». За год он прибавил 3,8 млрд, а общая сумма активов увеличилась до 11,4 млрд.

Замыкает тройку лидеров Ташкеев Андрей Александрович - совладелец крупной сети строительных магазинов «Строительный двор». В его активе 2,5 млрд рублей.

Топ-100 богатых людей Тюменской области 2022
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