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Тоболяк повредил палец в ДТП

Сегодня, 08:52
Фото: 1MI

Один человек пострадал в ДТП в Тобольске

В Тобольске произошла дорожная авария — столкнулись автобус и легковой автомобиль. В результате ДТП пострадал один человек.
Сюжет
ДТП
«Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Неймышева, 15, в Тобольске. Там столкнулись автомобиль „Toyota“ и автобус», — сообщили «Нашему Городу» в региональном ГИБДД.

В результате ДТП пострадал один человек — водитель Toyota, он получил травму пальца. Специалисты продолжают выяснять обстоятельства происшествия. 

Сегодня «Наш Город» писал о ДТП, произошедшем в поселке Боровском. Там в кювет съехал автобус, который предназначен для перевозки сотрудников одного из предприятий. В момент аварии пассажиров в автобусе не было, никто не пострадал. 

#Анна Доронина#ДТП#Происшествия#Тюменская область#Безопасность на дорогах#Сотрудники ДПС
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