Тоболяк повредил палец в ДТП

«Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Неймышева, 15, в Тобольске. Там столкнулись автомобиль „Toyota“ и автобус», — сообщили «Нашему Городу» в региональном ГИБДД.
В результате ДТП пострадал один человек — водитель Toyota, он получил травму пальца. Специалисты продолжают выяснять обстоятельства происшествия.
Сегодня «Наш Город» писал о ДТП, произошедшем в поселке Боровском. Там в кювет съехал автобус, который предназначен для перевозки сотрудников одного из предприятий. В момент аварии пассажиров в автобусе не было, никто не пострадал.