Тату-мастер Ермак: В следующем году вырастет популярность абстрактных рисунков

Как пишет NEWS.ru, Ермак отметил, что в следующем году новые веяния коснуться различных сфер, в том числе тату-культуру. По его словам, в обществе уже поняли, насколько скуден и дешев «парк-стиль». К концу текущего года увеличивается масштаб тату-проектов и сейчас для многих рукав является планом-минимум.
Специалист отметил, что сейчас люди предпочитают индивидуальный дизайн и реализацию собственных проектов, в том числе в татуировке. Раньше часто выбирали в качестве рисунков на теле сердечки, символ бесконечности, но в следующем году в сфере тату будет много оригинальных проектов. Также Ермак отметил, что из тату-культуры постепенно уходит «славянская тема».
Он подчеркнул, что абстрактные изображения встречаются все чаще в запросах, в том числе и на татуировку.
«Татуировка становится действительно очень большой частью современного искусства. Изменения и трансформация всего старого в новое — очень интересный процесс в искусстве», — заявил мастер.