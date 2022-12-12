Тату-мастер Ермак: В следующем году вырастет популярность абстрактных рисунков

Специалист отметил, что сейчас люди предпочитают индивидуальный дизайн и реализацию собственных проектов, в том числе в татуировке. Раньше часто выбирали в качестве рисунков на теле сердечки, символ бесконечности, но в следующем году в сфере тату будет много оригинальных проектов. Также Ермак отметил, что из тату-культуры постепенно уходит «славянская тема».