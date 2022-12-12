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Тату-мастер Ермак: В следующем году вырастет популярность абстрактных рисунков

Сегодня, 12:06
Тату-мастер Владимир Ермак рассказал, что в следующем году тату-культура увидит много масштабных проектов и популярными будут абстрактные изображения.

Как пишет NEWS.ru, Ермак отметил, что в следующем году новые веяния коснуться различных сфер, в том числе тату-культуру. По его словам, в обществе уже поняли, насколько скуден и дешев «парк-стиль». К концу текущего года увеличивается масштаб тату-проектов и сейчас для многих рукав является планом-минимум.

Специалист отметил, что сейчас люди предпочитают индивидуальный дизайн и реализацию собственных проектов, в том числе в татуировке. Раньше часто выбирали в качестве рисунков на теле сердечки, символ бесконечности, но в следующем году в сфере тату будет много оригинальных проектов. Также Ермак отметил, что из тату-культуры постепенно уходит «славянская тема».

Он подчеркнул, что абстрактные изображения встречаются все чаще в запросах, в том числе и на татуировку.

«Татуировка становится действительно очень большой частью современного искусства. Изменения и трансформация всего старого в новое — очень интересный процесс в искусстве», — заявил мастер.

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