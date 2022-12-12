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Стали известны имена самых богатых людей региона

Сегодня, 09:06
Фото: 1MI

Кто больше всех зарабатывает в Тюменской области

«Наш город» составил традиционной рейтинг самых богатых людей Тюменской области. Мы узнали кто владеет самыми успешными компаниями региона и какой доход они им приносят.
Сюжет
Тюмень

Для составления рейтинга использовались данные официальной отчетности за 2021 год. ТОП-100 показывает, как пандемия, ограничения и санкции повлияли на успех и доход  предпринимателей Тюменской области. Кто-то за этот год сумел улучшить свои позиции и подняться в топе богатых, а кто-то не вынес насущных вызовов и потерял в активах, прибыли или выручке.

Ожидаемо, лучше показатели оказались у тех, кто приспособился к бурно меняющейся реальности и занял новые ниши на рынке, ведь традиционные способы обогащения уже не работают и не приносят былого результата.

Представляем первую 10-ку нашего ТОПа:

1. Круковский Алексей Николаевич
2. Вольфсон Михаил Геннадьевич
3. Ташкеев Андрей Александрович
4. Витязев Олег Леонидович
5. Михайлов Иван Владимирович
6. Срабян Лусине Овсеповна
7. Хайруллин Булат Юсупович
8. Бочкарев Василий Владимирович
9. Низамова Елена Валериевна
10. Ялунин Денис Витальевич

Топ богатых людей Тюменской области
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