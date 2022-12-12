Стали известны имена самых богатых людей региона

Для составления рейтинга использовались данные официальной отчетности за 2021 год. ТОП-100 показывает, как пандемия, ограничения и санкции повлияли на успех и доход предпринимателей Тюменской области. Кто-то за этот год сумел улучшить свои позиции и подняться в топе богатых, а кто-то не вынес насущных вызовов и потерял в активах, прибыли или выручке.