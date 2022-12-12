Сотрудники СУЭНКО стали призерами Всероссийского конкурса профмастерства

Призерами конкурса стали сразу двое сотрудников СУЭНКО. Наталья Попова из Тобольского филиала компании вошла в тройку лучших специалистов по охране труда 2022 года. Денис Лаврентьев из Южного филиала проявил себя в числе лучших электромонтеров страны.
Наталья Попова за 5 лет работы в компании прежде не участвовала в конкурсах подобного масштаба. Внутри организации — да, и завоевала второе место. А теперь руководство направило Наталью на всероссийские соревнования.
«Мне все очень понравилось: и достойная организация, и атмосфера, и интересные задания. Особенно запомнились два этапа. Один — демонстрация навыков оказания медицинской помощи. И другой — проверка наших навыков по безопасной организации
труда на производстве. Мы должны были просмотреть видеосюжеты и выявить возможные недочеты», — поделилась Наталья Александровна.
Отраслевые соревнования среди специалистов по охране труда имеют важные цели: создание безопасных условий на рабочем месте, профилактика травм на производстве и
профзаболеваний. Благодаря подобным мероприятиям совершенствуются условия труда
на объектах энергетики.
Денис Лаврентьев работает в СУЭНКО три года. Он уже дважды участвует в конкурсах профмастерства, и оба раза — в этом году. В сентябре мужчина стал призером всероссийского конкурса «Лучший по профессии» среди электромонтеров.
«Руководители предложили мне принять участие в конкурсе профмастерства — это показалось мне интересным, и я не ошибся», — рассказал Денис Владимирович о том, как решился впервые проявить себя на конкурсе.
Вторая победа подряд доказывает, что предложение руководителей отправить Лаврентьева на соревнования было верным.
Отметим, сотрудники компании регулярно принимают участие в отраслевых мероприятиях: как внутри компании, так и на региональном и федеральном уровнях. Например, в мае этого года на Всероссийском конкурсе профмастерства в Москве Андрей Золотухин, работающий в СУЭНКО, победил в номинации «Лучший специалист РЗА — 2022».