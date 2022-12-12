Школы Ишима и Тобольска эвакуировали из-за сообщений о минировании

«Из-за сигналов о возможном минировании зданий школ, поступивших 12 декабря, в Тобольске и Ишиме эвакуировали учащихся 1 смены. Правоохранители уже приступили к осмотру зданий», — сообщили в Информационным центре правительства Тюменской области.
Образовательный процесс возобновят после полного осмотра объектов образования. В некоторых школах занятия начнутся уже со второй смены.
В Информцентре добавили, что здания осмотрят до конца дня. Уже 13 декабря школьники продолжать учиться в привычном режиме.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в Ишиме были эвакуированы ученики всех школ, в том числе православной гимназии — 6 тысяч детей и 608 человек персонала.