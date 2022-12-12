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Школы Ишима и Тобольска эвакуировали из-за сообщений о минировании

Сегодня, 07:33
Фото: 1MI

Тюменские власти рассказали об эвакуации школ в Ишиме и Тобольске

Власти Тюменской области официально прокомментировали эвакуацию детей из школ в Ишиме и Тобольске. Причиной тому стали сообщения о возможном минировании учреждении.
«Из-за сигналов о возможном минировании зданий школ, поступивших 12 декабря, в Тобольске и Ишиме эвакуировали учащихся 1 смены. Правоохранители уже приступили к осмотру зданий», — сообщили в Информационным центре правительства Тюменской области.

Образовательный процесс возобновят после полного осмотра объектов образования. В некоторых школах занятия начнутся уже со второй смены.

В Информцентре добавили, что здания осмотрят до конца дня. Уже 13 декабря школьники продолжать учиться в привычном режиме. 

Из школ Ишима эвакуировали больше 6,6 тысяч человек
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Ранее «Наш Город» сообщал, что в Ишиме были эвакуированы ученики всех школ, в том числе православной гимназии — 6 тысяч детей и 608 человек персонала. 

#Анна Доронина#Происшествия#Эвакуация#Тюменская область#Власть#Учеба#Отделы полиции
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