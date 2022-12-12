Сбер профинансировал три очереди жилого квартала «Депо»

«Сбербанк был и остается для нас ключевым партнером — в сфере реализации выгодных ипотечных программ и в области проектного финансирования. С привлечением средств банка мы переосмыслим территорию бывшего завода. На его месте появится современный среднеэтажный квартал с пешеходным бульваром и площадью, тихими соседскими улицами, закрытыми многофункциональными дворами. По своему устройству он будет напоминать барселонский район Эшампле, в котором пешеходы имеют приоритет над автомобилями. Особое внимание мы уделим воде. В наших планах — реабилитация протекающей по участку реки Ольховки и создание полноценной набережной», — говорит Наталья Лушникова, директор Брусники в Екатеринбурге.