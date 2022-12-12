Сбер профинансировал три очереди жилого квартала «Депо»

«В 2021 году компании Брусника был предоставлен кредит в размере 1,3 млрд рублей на приобретение земельного участка для строительства жилого квартала „Депо“. Теперь наше сотрудничество продолжается в рамках возведения жилых секций проекта. С нашим участием в Екатеринбурге на месте завода „Электротанс“ будет реализован проект общей площадью 280 тысяч квадратных метров, а также будет проведено благоустройство прилегающей территории», — отмечает Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.
«Основным направлением сотрудничества Сбербанка и Брусники является строительство жилых комплексов в Тюмени, Новосибирске, Екатеринбурге, Сургуте, Кургане, Москве и Московской области. На сегодняшний день Сбер финансирует возведение порядка полумиллиона квадратных метров жилой недвижимости. Уверен, что применение новаторских решений при строительстве объектов позволит тысячам россиян приобрести качественное и современное жилье», — считает Александр Нуйкин, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка.
«Сбербанк был и остается для нас ключевым партнером — в сфере реализации выгодных ипотечных программ и в области проектного финансирования. С привлечением средств банка мы переосмыслим территорию бывшего завода. На его месте появится современный среднеэтажный квартал с пешеходным бульваром и площадью, тихими соседскими улицами, закрытыми многофункциональными дворами. По своему устройству он будет напоминать барселонский район Эшампле, в котором пешеходы имеют приоритет над автомобилями. Особое внимание мы уделим воде. В наших планах — реабилитация протекающей по участку реки Ольховки и создание полноценной набережной», — говорит Наталья Лушникова, директор Брусники в Екатеринбурге.