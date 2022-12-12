Самыми богатыми людьми Тюменской области стали строители

В лидерах списка богатейших традиционно оказались строители, в их число попал владелец бренда «Брусника» Алексей Круковский, который в этом году стал самым богатым человеком региона, Михаил Вольфсон, владелец «ПСК Дом» и «Монолит», а также Елена Низамова, владеющая группой компаний «ЭНКО».