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Самыми богатыми людьми Тюменской области стали строители

Сегодня, 11:07
Фото: 1MI

Застройщики возглавили список самых богатых людей Тюменской области

Строительный бизнес всегда отличался особой прибыльностью. Спецпроект «Нашего Города» ТОП-100 богатых людей Тюменской области показал, что строительство и сопряженные с ним ниши позволяют жителям региона зарабатывать миллионы.
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Тюмень

Почти 57% суммы активов всех персон, вошедших в топ богатых Тюменской области принадлежат первым 15 предпринимателям. Более того, годовой бюджет города составляет лишь 58% от их активов.

В лидерах списка богатейших традиционно оказались строители, в их число попал владелец бренда «Брусника» Алексей Круковский, который в этом году стал самым богатым человеком региона, Михаил Вольфсон, владелец «ПСК Дом» и «Монолит», а также Елена Низамова, владеющая группой компаний «ЭНКО».

Владельцы предприятий в «околостроительных» сферах также показали хороший результат. В список 15 богатейших попали Андрей Ташкеев, совладелец крупной сети строительных магазинов «Строительный двор» и Василий Бочкарев, зарабатывающий на производстве пластиковых конструкций. 

Не обошлись первые 15 позиций рейтинга без нефтяников. Их заняли Олег Витязев, владелец тюменской нефтесервисной компании «НПП «Сиббурмаш» и его компаньон — Булат Хайруллин.

Особенно в этом году отличились аграрии региона. Лусине Срабян и Павел Подойников присоединились к богатейшим благодаря сельскохозяйственному бизнесу.

Вошли в «голову» рейтинга и известные личности Тюменской области, среди которых бизнесмен, политик, заместитель секретаря Тюменского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимир Шевчик и депутат Тюменской областной Думы, а также владелец нашумевшей компании «Мостострой-11» Николай Руссу. 

Топ богатых людей Тюменской области
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