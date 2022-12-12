nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Самые богатые аграрии Тюменской области 2022

Сегодня, 13:18
Фото: 1MI

Стало известно о самых богатых аграриях Тюменской области

В ТОПе-100 богатейших людей региона аграрии плотно закрепились в целом блоке. Многие из них занимают далеко не последние места. Кого из них можно назвать самым успешным в 2022 году?

1 место — Срабян Лусине Овсеповна

Этот год был для нее особенно удачным. Она возглавляет не только рейтинг аграриев, но и топ самых богатых женщин Тюменской области. Совладелица холдинга «Арсиб» (армяне Сибири) имеет доли в 28 предприятиях, большая часть из которых специализируется на сельском хозяйстве. 

В прошлом году она не смогла попасть в пятерку богатейших аграриев, а в этом году сумела ее возглавить.

Сумма активов бизнес-леди составляет 4,9 миллиарда рублей, выручка — 2,4 миллиарда, чистая прибыль — 539 миллиона.

Топ-100 богатых людей Тюменской области 2022
Узнать подробнее

2 место — Подойников Павел Петрович

Владелец агрохолдинга уступил лидерство и в этом году опустился на вторую строчку.  «Согласие» снабжает мясом почти всю Тюменскую область. Но 2021-й год не стал для него особенно успешным. 

В прошлом году холдинг заявил, что в 2022-м году построит комплекс по производству мраморной говядины в Юргинском районе, правительство Тюменской области готово было поддержать проект. Но что-то пошло не так и пока об открытии новых комплексов известий нет.

Сумма активов — 2,3 миллиарда рублей, выручка — 2,7 миллиарда, чистая прибыль — 253 миллиона.

3 место — Рязанов Геннадий Александрович

Один из владельцев фирмы КРиММ также упал на одну строчку в рейтинге богатейших аграриев. Хотя в общем топе он поднялся на две позиции. Предприятие, производящее картофель и другую овощную продукцию является гордостью региона. А потому фирма часто получает поддержку от местных властей.

Сумма активов — 1,8 миллиарда рублей, выручка — 1,2 миллиарда, чистая прибыль — 228 миллиона.

4 место — Медведев Александр Николаевич

Владелец второй половины агрохолдинга «КРиММ». Но в отличие от компаньона, он удержал позицию в топе аграриев, которую занял еще в прошлом году.

Медведев руководит развитием завода по подработке семян зерновых и лабораторией «КРиММ-СОКАР». За достижения на этом поприще он был награжден губернатором Тюменской области Александром Моором.

Сумма активов — 1,8 миллиарда рублей, выручка — 1,2 миллиарда, чистая прибыль — 228 миллиона.

5 место — Нерсисян Вардитер Торгомовна

Представительницы армянской бизнес-диаспоры, и открывают, и замыкают список богатейших аграриев. Вардитер Нерсисян имеет долю в успешных компаниях, зарабатывающих на сельхозпродукции среди которых ООО «Тюменьмолоко», АО «Тюменьоблснабсбыт» и ООО ТД «Агроснаб».

Однако в прошлом году ей досталась бронза не пьедестале аграриев, а в этом году ее обошли.

Сумма активов — 2,4 миллиарда рублей, выручка — 3,2 миллиарда рублей, чистая прибыль — 63 миллиона. 

#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Аграрии#Молодые аграрии Сибири#Сельское хозяйство#Тюмень#Деньги#Финансы#Богатые#Тюменская область
Подпишитесь
Топ-100 богатых людей Тюменской области 2022
Сегодня, 09:39
В Тюмени с 2023 года проезд в автобусах подорожает до 30 рублей
Сегодня, 10:32
ТОП-5 самых богатых женщин Тюменской области
Сегодня, 12:01
В Тюмени прошло заседание суда по делу о хищении 560 млн рублей из банка
Сегодня, 12:39
Самыми богатыми людьми Тюменской области стали строители
Сегодня, 11:07
Очередной снегопад ждет жителей Тюмени с 17 по 18 декабря
Сегодня, 12:23