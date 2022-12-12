Самые богатые аграрии Тюменской области 2022

Этот год был для нее особенно удачным. Она возглавляет не только рейтинг аграриев, но и топ самых богатых женщин Тюменской области. Совладелица холдинга «Арсиб» (армяне Сибири) имеет доли в 28 предприятиях, большая часть из которых специализируется на сельском хозяйстве.
В прошлом году она не смогла попасть в пятерку богатейших аграриев, а в этом году сумела ее возглавить.
Сумма активов бизнес-леди составляет 4,9 миллиарда рублей, выручка — 2,4 миллиарда, чистая прибыль — 539 миллиона.
Владелец агрохолдинга уступил лидерство и в этом году опустился на вторую строчку. «Согласие» снабжает мясом почти всю Тюменскую область. Но 2021-й год не стал для него особенно успешным.
В прошлом году холдинг заявил, что в 2022-м году построит комплекс по производству мраморной говядины в Юргинском районе, правительство Тюменской области готово было поддержать проект. Но что-то пошло не так и пока об открытии новых комплексов известий нет.
Сумма активов — 2,3 миллиарда рублей, выручка — 2,7 миллиарда, чистая прибыль — 253 миллиона.
Один из владельцев фирмы КРиММ также упал на одну строчку в рейтинге богатейших аграриев. Хотя в общем топе он поднялся на две позиции. Предприятие, производящее картофель и другую овощную продукцию является гордостью региона. А потому фирма часто получает поддержку от местных властей.
Сумма активов — 1,8 миллиарда рублей, выручка — 1,2 миллиарда, чистая прибыль — 228 миллиона.
Владелец второй половины агрохолдинга «КРиММ». Но в отличие от компаньона, он удержал позицию в топе аграриев, которую занял еще в прошлом году.
Медведев руководит развитием завода по подработке семян зерновых и лабораторией «КРиММ-СОКАР». За достижения на этом поприще он был награжден губернатором Тюменской области Александром Моором.
Сумма активов — 1,8 миллиарда рублей, выручка — 1,2 миллиарда, чистая прибыль — 228 миллиона.
Представительницы армянской бизнес-диаспоры, и открывают, и замыкают список богатейших аграриев. Вардитер Нерсисян имеет долю в успешных компаниях, зарабатывающих на сельхозпродукции среди которых ООО «Тюменьмолоко», АО «Тюменьоблснабсбыт» и ООО ТД «Агроснаб».
Однако в прошлом году ей досталась бронза не пьедестале аграриев, а в этом году ее обошли.
Сумма активов — 2,4 миллиарда рублей, выручка — 3,2 миллиарда рублей, чистая прибыль — 63 миллиона.