Самые богатые аграрии Тюменской области 2022

Этот год был для нее особенно удачным. Она возглавляет не только рейтинг аграриев, но и топ самых богатых женщин Тюменской области. Совладелица холдинга «Арсиб» (армяне Сибири) имеет доли в 28 предприятиях, большая часть из которых специализируется на сельском хозяйстве.