Победителей конкурса грантов губернатора Тюменской области приглашают на встречу

По решению объединенного экспертного совета победителями признаны 43 проекта 37 социально ориентированных некоммерческих организаций. Сумма распределенных средств составила чуть более 35 млн рублей, в том числе более 17 млн за счет софинансирования конкурса Фондом — оператором президентских грантов.