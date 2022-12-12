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Очередной снегопад ждет жителей Тюмени с 17 по 18 декабря

Сегодня, 12:23
Фото: 1MI

В Тюмени следующий снегопад ожидается с 17 по 18 декабря

По данным Гисметео, в областной столице с 17 по 18 декабря ожидается очередной снегопад. Всего выпадет до 5 мм осадков, скорость ветра может составит 6-12 метров в секунду.

В субботу синоптики прогнозируют пасмурную погоду. По предварительным данным, весь день будет идти снег. За 16 часов выпадет около 2,3 мм осадков, к 08:00 порывы южного ветра могут достигнуть 12 м/с. В Тюмени ожидается до – 4 градусов, влажность около 90%.

На 18 декабря прогнозируется небольшое похолодание. С 14:00 до 23:00 в областной столице будет идти снег, выпадет ещё 2 мм осадков. К вечеру усилится ветер, его скорость составит 4-11 метров в секунду.

Сегодня «Наш город» сообщал, что за последние несколько дней в Тюмени выпало 40% от месячной нормы осадков. На дорогах серьёзные пробки. 

Из-за сильного ветра в Тюменской области объявлено штормовое предупреждение
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Погода#Погода в Тюмени#Дороги#Дорожные пробки
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