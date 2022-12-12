Очередной снегопад ждет жителей Тюмени с 17 по 18 декабря

В субботу синоптики прогнозируют пасмурную погоду. По предварительным данным, весь день будет идти снег. За 16 часов выпадет около 2,3 мм осадков, к 08:00 порывы южного ветра могут достигнуть 12 м/с. В Тюмени ожидается до – 4 градусов, влажность около 90%.
На 18 декабря прогнозируется небольшое похолодание. С 14:00 до 23:00 в областной столице будет идти снег, выпадет ещё 2 мм осадков. К вечеру усилится ветер, его скорость составит 4-11 метров в секунду.
Сегодня «Наш город» сообщал, что за последние несколько дней в Тюмени выпало 40% от месячной нормы осадков. На дорогах серьёзные пробки.