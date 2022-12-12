67-летний водитель погиб недалеко от Тюмени. Его внедорожник влетел в дорожный знак.

В селе Ошкуково Тюменского района внедорожник въехал в стойку дорожного знака. 67-летний водитель погиб, сообщили в ГИБДД.
По предварительным данным, мужчина ехал с женой, разговаривал, потом вдруг замолчал, а машина съехала с дороги. Возможно, у человека случился сердечный приступ. Причину гибели автомобилиста определит посмертная судебно-медицинская экспертиза.
Ранее «Наш город» сообщал, что из-за снежной погоды и сильного ветра ситуация на тюменских дорогах ухудшилась. Снегопад прекратится только завтра, скорость машин на городских трассах существенно снизилась. При выезде на загородных трассы рекомендуется соблюдать скоростной режим.