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67-летний водитель погиб недалеко от Тюмени. Его внедорожник влетел в дорожный знак.

Сегодня, 11:41
Фото: Скрин "Авто Тюмень ДТП"

Недалеко от Тюмени внедорожник влетел в дорожный знак. 67-летний водитель скончался

Очередное ДТП произошло недалеко от Тюмени 12 декабря. В селе Ошкуково Тюменского района корейский внедорожник въехал в дорожный знак, сообщают подписчики паблика «Авто Тюмень. ДТП».

В селе Ошкуково Тюменского района внедорожник въехал в стойку дорожного знака. 67-летний водитель погиб, сообщили в ГИБДД. 

По предварительным данным, мужчина ехал с женой, разговаривал, потом вдруг замолчал, а машина съехала с дороги. Возможно, у человека случился сердечный приступ. Причину гибели автомобилиста определит посмертная судебно-медицинская экспертиза.

Ранее «Наш город» сообщал, что из-за снежной погоды и сильного ветра ситуация на тюменских дорогах ухудшилась. Снегопад прекратится только завтра, скорость машин на городских трассах существенно снизилась. При выезде на загородных трассы рекомендуется соблюдать скоростной режим.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#ГИБДД#Водители#Погода#Дорожные пробки#Аварии
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