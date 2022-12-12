На Кипре усомнились в действенности ввода потолка цен на российскую нефть

Эллинас подчеркнул, что добиться желаемого эффекта можно будет лишь в случае резкого роста цен на черное золото, однако если покупатели из стран, не относящихся к союзникам из Соединенных Штатов, не будут придерживаться оговоренного ценового потолка, Россия только выиграет от такого скачка цен. Он также предупредил, что ценовое эмбарго является крупнейшим вмешательством в мировой поток нефти за последние десятилетия, и никто точно не сможет предсказать его возможные последствия.