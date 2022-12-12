На Кипре усомнились в действенности ввода потолка цен на российскую нефть

Он также отметил, что на Российскую Федерацию данные ограничения не окажут существенного влияния. Об этом пишут “Известия” со ссылкой на газету Cyprus Mail.
По словам эксперта, Москва поставляет большую часть нефти в Индию, Китай и другие азиатские страны по стоимости около 50–55 долларов за баррель, что примерно на треть меньше цены нефтяной смеси Brent. Он уточнил, что если цены на энергоноситель останутся на этом уровне, ввод потолка на Россию не окажет никакого влияния.
Эллинас подчеркнул, что добиться желаемого эффекта можно будет лишь в случае резкого роста цен на черное золото, однако если покупатели из стран, не относящихся к союзникам из Соединенных Штатов, не будут придерживаться оговоренного ценового потолка, Россия только выиграет от такого скачка цен. Он также предупредил, что ценовое эмбарго является крупнейшим вмешательством в мировой поток нефти за последние десятилетия, и никто точно не сможет предсказать его возможные последствия.