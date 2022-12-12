Молодёжный форум «Мы будущее» провели в Красногорске

Организатором мероприятия выступило Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области. Среди участников форума были представители молодежных движений «Волонтеры Подмосковья», «Волонтеры Победы», РСО, РСМ, МГЕР, пишет newizv.ru.
Зампредседателя правительства Московской области Вячеслав Духин рассказал, что на мероприятии молодые люди обсуждали политику, экономику и спецоперацию. Именно эти темы, по его словам, сейчас определяют будущее страны. При этом участники форума с одинаковым интересом обсуждали и создание стартапов, и помощь военнослужащим, находящимся на передовой или только отправляющимся в зону СВО.
Одним из спикеров форума стал участник спецоперации, блогер и публицист Владлен Татарский. Он рассказал активистам о специфике информационной войны. По его словам, сейчас победа куётся не только в окопах, но и в инфопространстве. Причем воздействие ведется и на психологию, и на культуру оппонента. От успехов на данном фронте зависят и успехи на передовой.
Высказанные Татарским идеи поддержали журналистка Надана Фридрихсон и актер Виталий Гогунский.
После деловой части мероприятия был концерт молодых исполнителей, прошедших творческий отбор на главном креативном фестивале страны «Таврида.Арт». Руководитель этого творческого проекта Сергей Першин рассказал, что через арт-школу «Тавриды» в этом году прошли примерно 5000 человек.
Итоги форума подвела министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе. Она акцентировала внимание на том, что подмосковная молодёжь участвовала во всех важных событиях уходящего года. Это и сбор гуманитарной помощи, и поддержка мобилизованных, и помощь семьям бойцов спецоперации. Министр отметила, что поддержка наших воинов и их близких является общей задачей.