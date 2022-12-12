Молодёжный форум «Мы будущее» провели в Красногорске

Одним из спикеров форума стал участник спецоперации, блогер и публицист Владлен Татарский. Он рассказал активистам о специфике информационной войны. По его словам, сейчас победа куётся не только в окопах, но и в инфопространстве. Причем воздействие ведется и на психологию, и на культуру оппонента. От успехов на данном фронте зависят и успехи на передовой.