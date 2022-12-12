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Из школ Ишима эвакуировали больше 6,6 тысяч человек

Сегодня, 07:12
Фото: Ишим пере Подслушано

В Ишиме из школ эвакуировали 6 тысяч учеников

Сегодня утром появилась информация об эвакуации учащихся ишимских школ. Стало известно, что в общей сложности в Ишиме эвакуировали из учебных учреждений 6 тысяч детей и более 600 сотрудников.

На данный момент в Ишиме эвакуированы ученики и сотрудники всех 12-ти школ, в том числе и православной гимназии. В общем из учебных заведений экстренно вывели 6 тысяч школьников и 608 человек персонала.

«На электронные адреса образовательных учреждений от анонимного пользователя поступило сообщение о минировании школ. Сейчас работает оперативная группа, задействовали 2 служебных собаки», — сообщили в администрации Ишима.

К этому часу учебную деятельность во всех школах города приостановили. Её возобновят после полного обследования, если докажут отсутствие опасности для детей и педагогов.

Официальных комментариев в полиции Тюменской области пока не дают. В региональном департаменте образования ссылаются на совещание у начальника. 

В Ишиме и Тобольске эвакуируют учеников школ
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Также «Наш Город» писал, что в этот понедельник эвакуируют школы и в Тобольске. Читатели уточнили, что эвакуация проходит и в учебных заведениях в Тюмени. 

#Анна Доронина#Происшествия#Тюменская область#Эвакуация#Городской отдел полиции
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