Из школ Ишима эвакуировали больше 6,6 тысяч человек

На данный момент в Ишиме эвакуированы ученики и сотрудники всех 12-ти школ, в том числе и православной гимназии. В общем из учебных заведений экстренно вывели 6 тысяч школьников и 608 человек персонала.
«На электронные адреса образовательных учреждений от анонимного пользователя поступило сообщение о минировании школ. Сейчас работает оперативная группа, задействовали 2 служебных собаки», — сообщили в администрации Ишима.
К этому часу учебную деятельность во всех школах города приостановили. Её возобновят после полного обследования, если докажут отсутствие опасности для детей и педагогов.
Официальных комментариев в полиции Тюменской области пока не дают. В региональном департаменте образования ссылаются на совещание у начальника.
Также «Наш Город» писал, что в этот понедельник эвакуируют школы и в Тобольске. Читатели уточнили, что эвакуация проходит и в учебных заведениях в Тюмени.