Исетского главврача наказали за ненадлежащее обращение с отходами

«Прокуратура Исетского района провела выездную проверку по информации об обнаружении медицинских отходов, размещенной в сети «Интернет». Установлено, что в 3 километрах от с. Исетское на территории Бархатовского сельского поселения на площадке ТБО обнаружены медицинские отходы (шприцы, иглы от шприцов, ватные тампоны, ампулы от лекарств), принадлежащие ГБУЗ ТО «Областная больница № 13 (с. Исетское)», — пишут в ведомстве.
Ответственному медицинскому работнику было вынесено представление с требованием устранить нарушение правил санитарно-эпидемиологического законодательства. Обвиняемый утилизировал медицинские отходы, согласно закону, и получил штраф в размере 30 000 рублей, согласно ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ.
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