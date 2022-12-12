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Исетского главврача наказали за ненадлежащее обращение с отходами

Сегодня, 10:38
Фото: 1MI

Врача в Исетском районе оштрафовали за нарушение правил сбора и утилизации отходов

В соответствии с постановлением прокурора, главврач Областной больницы № 13 Исетского района нарушил правила обращения с медицинскими отходами, сообщает пресс-служба Прокуратуры Тюменской области.
«Прокуратура Исетского района провела выездную проверку по информации об обнаружении медицинских отходов, размещенной в сети «Интернет». Установлено, что в 3 километрах от с. Исетское на территории Бархатовского сельского поселения на площадке ТБО обнаружены медицинские отходы (шприцы, иглы от шприцов, ватные тампоны, ампулы от лекарств), принадлежащие ГБУЗ ТО «Областная больница № 13 (с. Исетское)», — пишут в ведомстве.

Ответственному медицинскому работнику было вынесено представление с требованием устранить нарушение правил санитарно-эпидемиологического законодательства. Обвиняемый утилизировал медицинские отходы, согласно закону, и получил штраф в размере 30 000 рублей, согласно ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ.

Ранее «Наш город» писал, что в следующем году 379 тыс. российских врачей получат дополнительные выплаты.

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#Медицинские услуги#Утилизация#Закон#Законодательство#Наказание#Медицина#Прокуратура по г.Тюмени#Прокурор Тюменской области#Елена Чебоксарова
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