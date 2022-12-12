Исетского главврача наказали за ненадлежащее обращение с отходами

Ответственному медицинскому работнику было вынесено представление с требованием устранить нарушение правил санитарно-эпидемиологического законодательства. Обвиняемый утилизировал медицинские отходы, согласно закону, и получил штраф в размере 30 000 рублей, согласно ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ.