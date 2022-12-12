Евгений Заболотный в День Конституции: вместе нам под силу преодолеть любые трудности

Спикер отметил, что основной закон страны определяет участие граждан в управлении муниципалитетом. Он подчеркнул, что динамичному развитию Тюмени во многом помогает высокая активность горожан в публичных слушаниях, общественных обсуждениях, инициативных проектах, работе с депутатами и деятельности ТОСов, диалогах на интернет-порталах и в социальных сетях.