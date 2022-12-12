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Евгений Заболотный в День Конституции: вместе нам под силу преодолеть любые трудности

Сегодня, 05:00
Фото: 1MI
Депутаты Тюменской городской Думы поздравили жителей с государственным праздником – Днем Конституции РФ.
«Это особенный день для нашей страны. Конституция – основа правовой системы государства и жизни нашего общества. В её положениях обозначены тщательно продуманные идеи, выводы и решения. Благодаря этому обеспечены права и свободы жителей, сила, мощь и безопасность Отечества», - обратился к тюменцам председатель Думы Евгений Заболотный.

Спикер отметил, что основной закон страны определяет участие граждан в управлении муниципалитетом. Он подчеркнул, что динамичному развитию Тюмени во многом помогает высокая активность горожан в публичных слушаниях, общественных обсуждениях, инициативных проектах, работе с депутатами и деятельности ТОСов, диалогах на интернет-порталах и в социальных сетях.

«Вместе нам под силу преодолеть любые трудности, сделать все для дальнейшего процветания Тюмени, Тюменской области и России», - сказал Евгений Заболотный, пожелав здоровья, счастья, добра и успехов во всех начинаниях.
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