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Экономику Тюменской области пополнят новые инвесторы

12 декабря 13:59
Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области
Новые проекты, которые могут пополнить экономику Тюменской области на почти 768 миллионов рублей, рассмотрели на Экспертном совете в Инвестиционном агентстве.

Инвесторы из трех муниципальных образований региона представили свои бизнес-идеи в самых различных отраслях — производство удобрений, изделий из бумаги, строительство физкультурно-спортивных объектов, предоставление досуговых услуг, торговля.

Так, в областной столице может появиться новый футбольный центр, ориентированный на развитие и популяризацию футбола в Тюменской области. Для реализации идеи строительства спортивного центра «Академия футбола» инвестор обратился за имущественной поддержкой и признанием проекта соответствующим критериям масштабного инвестиционного проекта. Объем инвестиций — 138 млн рублей, 34 рабочих места будет создано.

Кроме того, в Тюмени запланировано к реализации еще 2 проекта:

  • производственное предприятие планирует расширять бизнес по выпуску термобумаги и чековой ленты и вложить в экономику региона более 240 млн рублей, трудоустроив более 20 человек;
  • физкультурно-спортивный центр с бассейном и фитнес-залами в 2023 году откроет предприниматель в Заречном микрорайоне. Объем инвестиций — 300 млн рублей, 44 рабочих места запланировано создать.

В Абатском районе 2 проекта по расширению действующего бизнеса реализуют сельские предприниматели — строительство двух торговых объектов: детского кафе и пекарни. Сумма вложенных средств составит более 10 млн рублей с созданием 11 рабочих мест.

В Тобольске компания планирует начать производство гуминовых удобрений и гуматов калия из торфа участка «Менделеевский-3». Проект оценен в 40 млн рублей.

Строительство семейно-развлекательного центра «Корпорация детства» в 2023 году начнет бизнесвумен. Для этого необходимо вложить 36 млн рублей.

В общей сложности реализация намеченных проектов позволит создать в Тюменской области более 140 новых рабочих мест.

 

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