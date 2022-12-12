Экономику Тюменской области пополнят новые инвесторы

Так, в областной столице может появиться новый футбольный центр, ориентированный на развитие и популяризацию футбола в Тюменской области. Для реализации идеи строительства спортивного центра «Академия футбола» инвестор обратился за имущественной поддержкой и признанием проекта соответствующим критериям масштабного инвестиционного проекта. Объем инвестиций — 138 млн рублей, 34 рабочих места будет создано.