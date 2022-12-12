Экономику Тюменской области пополнят новые инвесторы

Инвесторы из трех муниципальных образований региона представили свои бизнес-идеи в самых различных отраслях — производство удобрений, изделий из бумаги, строительство физкультурно-спортивных объектов, предоставление досуговых услуг, торговля.
Так, в областной столице может появиться новый футбольный центр, ориентированный на развитие и популяризацию футбола в Тюменской области. Для реализации идеи строительства спортивного центра «Академия футбола» инвестор обратился за имущественной поддержкой и признанием проекта соответствующим критериям масштабного инвестиционного проекта. Объем инвестиций — 138 млн рублей, 34 рабочих места будет создано.
Кроме того, в Тюмени запланировано к реализации еще 2 проекта:
В Абатском районе 2 проекта по расширению действующего бизнеса реализуют сельские предприниматели — строительство двух торговых объектов: детского кафе и пекарни. Сумма вложенных средств составит более 10 млн рублей с созданием 11 рабочих мест.
В Тобольске компания планирует начать производство гуминовых удобрений и гуматов калия из торфа участка «Менделеевский-3». Проект оценен в 40 млн рублей.
Строительство семейно-развлекательного центра «Корпорация детства» в 2023 году начнет бизнесвумен. Для этого необходимо вложить 36 млн рублей.
В общей сложности реализация намеченных проектов позволит создать в Тюменской области более 140 новых рабочих мест.