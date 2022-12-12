«Единая Россия» выступила за снятие чиновника, попавшегося на употреблении наркотиков

Напомним, в сентябре начальника управления социальной защиты населения Викуловского района Артема Голдышева поймали в состоянии наркотического опьянения, что было подтверждено экспертизой. Позже и Викуловский районный суд признал мужчину виновным в употреблении наркотиков.
Ранее Артем Голдышев поздравлял от имени партии «Единая Россия» ветерана. Однако в Тюменском региональном отделении партии «Единая Россия» данную информацию не подтвердили.
«В связи с публикациями о привлечении начальника отдела социальной защиты населения Викуловского района А. Голдышева судом к ответственности за употребление наркотических веществ, сообщаем, что информация о его членстве в Партии является недостоверной», — сообщает пресс-служба партии.
Кроме того, в Тюменском региональном отделении партии «Единая Россия» считают, что употребление наркотиков несовместимо с его статусом сотрудника органа власти.
«В адрес руководства Департамента социального развития Тюменской области направлено обращение с просьбой провести служебное расследование и в случае подтверждения факта привлечения А. Голдышева к административной ответственности — освободить его от занимаемой должности», — отметили в Тюменском региональном отделении партии «Единая Россия».
Ранее «Наш город» писал, что под Тюменью был задержан 21-летний молодой человек с особо крупной партией наркотиков.