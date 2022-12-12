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Автобусы №15 и №21 с 17 декабря изменят свои маршруты

Сегодня, 11:26
Фото: 1MI

В работу тюменских автобусов №15 и №21 внесены изменения

«Тюменьгортранс» внёс изменения в работу городских маршрутов №15 и №21. Новая схема начнёт действовать с 17 декабря. Работа маршрута №15 между микрорайоном Южный и Рабочим поселком сохранится без изменений.

Некоторые автобусы с дополнительным информационным указателем будут после Рабочего поселка следовать до микрорайона Лесной.

«С 17 декабря 2022 года в маршрут регулярных перевозок № 15 «Рабочий поселок — мкр. Южный» будут внесены изменения в части организации движения автобусов с интервалом до 50 минут до микрорайона Лесной», - сообщает «Тюменьгортранс».

У автобусов №21 появятся новые остановки «Приветная», «Тенистая», «Андреевская».

Сегодня «Наш город» сообщал в Тюмени с 2023 года проезд в автобусах подорожает до 30 рублей.

В Тюмени с 2023 года проезд в автобусах подорожает до 30 рублей
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Водители#Дорожные пробки#Дороги#Погода
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