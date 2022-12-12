Автобусы №15 и №21 с 17 декабря изменят свои маршруты

В работу тюменских автобусов №15 и №21 внесены изменения

«Тюменьгортранс» внёс изменения в работу городских маршрутов №15 и №21. Новая схема начнёт действовать с 17 декабря. Работа маршрута №15 между микрорайоном Южный и Рабочим поселком сохранится без изменений.