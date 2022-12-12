Автобусы №15 и №21 с 17 декабря изменят свои маршруты

Некоторые автобусы с дополнительным информационным указателем будут после Рабочего поселка следовать до микрорайона Лесной.
«С 17 декабря 2022 года в маршрут регулярных перевозок № 15 «Рабочий поселок — мкр. Южный» будут внесены изменения в части организации движения автобусов с интервалом до 50 минут до микрорайона Лесной», - сообщает «Тюменьгортранс».
У автобусов №21 появятся новые остановки «Приветная», «Тенистая», «Андреевская».
Сегодня «Наш город» сообщал в Тюмени с 2023 года проезд в автобусах подорожает до 30 рублей.