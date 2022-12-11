Волонтеры не рекомендуют тюменцам дарить на Новый год животных

Многие считают идею подарить близкому человеку щенка, котенка или другого представителя животного мира — удачной и милой. Однако практика показывает, что, в большинстве случаев, «подарок» его получатели могут попросту выбросить.
Зооволонтеры напоминают, что домашнее животное — большая ответственность. К тому же — это не вещь, чтобы ее можно было кому-то подарить, обвязав бантиком.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что женщина 1963 года рождения получила травму руки и другие телесные повреждения после того, как сообщила соседке о том, что ее собака слишком громко лает.