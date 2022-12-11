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Волонтеры не рекомендуют тюменцам дарить на Новый год животных

Сегодня, 15:36
Фото: 1MI

Тюменские зооволонтеры не рекомендуют дарить животных на Новый год

Зооволонтеры тюмени напоминают, что животные — не вещи, а значит они не могут стать подарком на Новый год. Такие живые «дары» с высокой долей вероятности окажутся на улице.
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Тюмень

Многие считают идею подарить близкому человеку щенка, котенка или другого представителя животного мира — удачной и милой. Однако практика показывает, что, в большинстве случаев, «подарок» его получатели могут попросту выбросить.

Зооволонтеры напоминают, что домашнее животное — большая ответственность. К тому же — это не вещь, чтобы ее можно было кому-то подарить, обвязав бантиком.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что женщина 1963 года рождения получила травму руки и другие телесные повреждения после того, как сообщила соседке о том, что ее собака слишком громко лает.

#Алиса Вернер#Тюменская область#Животные#Собаки#Кошки#Питомцы#Тюмень#Подарки#Волонтеры#Общество#Новости тюмени
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