Виновника массовой аварии на Профосюзной задержали

Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне в 21:30 на улице Профсоюзной, 63. Водитель автомобиля Audi A4 врезался в автомобиль Kia, а затем въехал в Subaru. С места происшествия мужчина сбежал, просив свой автомобиль.
В аварии пострадала 31-летняя водитель Kia — она получила небольшие травмы, медики оказали ей помощь на месте.
Ранее «Наш Город» писал, что на трассе Тюмень — Омск сегодня утром на автомобиле Niva перевернулась супружеская пара из деревни Голышманово. 69-летний водитель и 62-летняя пассажирка получили различные травмы.