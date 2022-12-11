Виновника массовой аварии на Профосюзной задержали

В Тюмени задержали виновника массового ДТП на Профосюзной

В Тюмени сегодня задержали виновника массовой аварии, произошедшей накануне вечером в районе Дома печати. Им оказался мужчина 1983 года рождения. В настоящее время его допрашивают, рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД.

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