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Виновника массовой аварии на Профосюзной задержали

Сегодня, 07:16
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени задержали виновника массового ДТП на Профосюзной

В Тюмени сегодня задержали виновника массовой аварии, произошедшей накануне вечером в районе Дома печати. Им оказался мужчина 1983 года рождения. В настоящее время его допрашивают, рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД.
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ДТП
Фото: nashgorod.ru

Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне в 21:30 на улице Профсоюзной, 63. Водитель автомобиля Audi A4 врезался в автомобиль Kia, а затем въехал в Subaru. С места происшествия мужчина сбежал, просив свой автомобиль.

В аварии пострадала 31-летняя водитель Kia — она получила небольшие травмы, медики оказали ей помощь на месте.

Ранее «Наш Город» писал, что на трассе Тюмень — Омск сегодня утром на автомобиле Niva перевернулась супружеская пара из деревни Голышманово. 69-летний водитель и 62-летняя пассажирка получили различные травмы.

Виновник ДТП на Профсоюзной сбежал с места происшествия
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#ГИБДД#Дороги#Водители#Аварии#ДТП#Тюменская область
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