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В Тюменской области выросло до 42 тысяч число онкобольных

Сегодня, 04:11
Фото: 1MI

В Тюменской области увеличилось число онкобольных

В Тюменской области растет число онкобольных. Диагноз "рак" поставлен более 42,6 тысячам человек, что на 2 тысячи больше, чем в 2021 году. У большей части онкобольных - рак кожи.
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Тюмень

Самому маленькому пациенту всего пять месяцев, самому старшему - 104 года, пишет 72.ru со ссылкой на заместителя директора департамента здравоохранения Тюменской области Татьяну Новикову.

По ее словам, в целях профилактики жителям региона следует регулярно проходить осмотры, проводить процедуру маммографии, КТ и так далее.

Ранее "Наш Город"  писал, что в Тюменской области лечат  рак головы, шеи, молочных желез при помощи передовых технологий. В Медицинском городе проводят лучевую терапию с помощью высокоточного линейного ускорителя Halcyon, который позволяет в том числе сократить до минимума побочные эффекты от лучевой терапии.

#Валентина Бурнашева#Общество#Здравоохранение#Заболевания#Онкологические заболевания#Тюмень#Новости тюмени#Тюменская область
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