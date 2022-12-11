В Тюменской области выросло до 42 тысяч число онкобольных

Ранее "Наш Город" писал, что в Тюменской области лечат рак головы, шеи, молочных желез при помощи передовых технологий. В Медицинском городе проводят лучевую терапию с помощью высокоточного линейного ускорителя Halcyon, который позволяет в том числе сократить до минимума побочные эффекты от лучевой терапии.